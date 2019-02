Se perfila Ricardo Urzúa como candidato a gobernador del PRI

El ex senador Ricardo Urzúa Rivera se perfila como candidato a gobernador del PRI en el proceso comicial de este año, de acuerdo con fuentes del instituto político.

En la contienda interna del tricolor también son considerados el ex edil de Puebla Enrique Doger Guerrero, el ex secretario de Gobernación Javier López Zavala, el ex diputado Alberto Jiménez Merino y el ex delegado de la Sedesol Lorenzo Rivera Sosa.

En el interior del PRI crece la versión de que el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) se inclinó por el ex senador debido a que tiene capacidad económica para encabezar una campaña electoral, así como un perfil conciliador.

Ricardo Urzúa es socio mayoritario y presidente de consejo en las empresas Aviheli Servicios Aéreos, Potosina del Aire, Urzugas, Video Grylm Televisión y Grupo Bexel, de acuerdo con la ficha curricular que registró ante la Cámara Alta del Congreso de la Unión.

Llegar al segundo lugar de la votación, el objetivo

La apuesta del Revolucionario Institucional en los comicios del 2 de junio próximo, abundaron los informantes de este diario, es llegar al segundo lugar de la votación, tarea para la cual tendría que desplazar al PAN en las preferencias electorales.

Urzúa destapó sus aspiraciones ayer en entrevista con los medios de comunicación, en la que dio a conocer que inició acercamientos con los distintos liderazgos del tricolor para sumarlos a su proyecto.

Refirió que uno de los acercamientos lo sostuvo con el ex legislador Emilio Gamboa Patrón –quien apoyó a Blanca Alcalá Ruiz en su postulación para la gubernatura en 2016 y para el Senado de la República en 2012-.