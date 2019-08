Acuerdan ayuntamiento y UPVA 28 de octubre trabajar en la instalación de una base de Seguridad en el Mercado Unión

Este domingo autoridades municipales encabezadas por la Secretaría de Gobernación y líderes de la organización Unión Popular de Vendedores Ambulantes (UPVA) 28 de Octubre acordaron trabajar en el proyecto de instalación de un centro de Seguridad Pública en el Mercado Unión.

Luego de un recorrido por la zona, que incluyó el interior del mercado así como calles aledañas, el líder de la organización Rubén Sarabia Sánchez Simitrio, el secretario de Gobernación municipal, René Sánchez Galindo, y las regidoras Ana Laura Martínez y Patricia Montaño, señalaron que habrá un trabajo conjunto entre el ayuntamiento y la UPVA 28 de Octubre en torno a este proyecto.

No obstante los acuerdos, Rubén Sarabia Sánchez Simitrio se pronunció en contra de que en la base de seguridad se imponga una base policial en el Mercado Unión en la que estén cuerpos de seguridad como tal.

No obstante, señaló que dicha petición no era “contundente e intransigente” pues lo que se busca es que haya la mejor funcionalidad posible y se garantice la seguridad pública “que no se garantiza solo con la presencia de los elementos policiacos, sino que en general haya un sistema de acción”.

Asimismo, pidió que según lo acordado en una primera reunión, la secretaria de Seguridad Pública municipal, Lourdes Rosales, les presentaría el proyecto de intervención en el Mercado Unión el cual tendría recursos por 72 millones de pesos.

“Hasta ahora no ha presentado nada solo han avanzado las regidoras y regidores en una sesión anterior. Hay que recordarle a la señora secretaria para que no tengamos problemas de coordinación”, pidió el líder de la UPVA 28 de Octubre.

Recordó que en un acuerdo previo autoridades municipales y la unión de vendedores realizarían este recorrido que tendría dos propósitos: hacer un recuento superficial de la cantidad de vendedores del Mercado Unión, la calidad de la mercancía que trabajan; y segundo, tener una idea de los espacios probables en los que podría trabajar la Policía en general.

“Se hizo el primer trabajo, el de la lista o padrón… para la segunda cuestión, para las áreas de seguridad pública se revisó la zona que llamamos 12 de febrero, la zona de Eucaliptos, el terreno de estacionamiento y se vio el terreno que está justo de frente a la estación del tren”, detalló Simitrio.

En su turno, el secretario de Gobernación municipal René Sánchez dijo que para el gobierno actual que encabeza Claudia Rivera Vivanco es importante el diálogo y avanzar en los cambios que son necesarios para la ciudad, pero de común acuerdo con las personas y los actores involucrados.