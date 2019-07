Uninter entrega doctorado Honoris Causa al arquitecto poblano José Antonio Terán Bonilla

En reconocimiento a su trayectoria y a la labor que realiza en pro de la defensa del patrimonio cultural de México, la Universidad Internacional (Uninter) otorgó la investidura con grado de doctorado Honoris Causa, al investigador poblano José Antonio Terán Bonilla (22 de diciembre de 1942).

El consejo académico de la rectoría universitaria, con sede en Cuernavaca, Morelos, reconoció con dicha distinción el aporte a la comunidad educativa del destacado investigador y académico del INAH, “por ser un versado, enamorado de la sabiduría, por su amor al conocimiento y a la verdad histórica, basado en el hacer académico y en la investigación científica, para preservar nuestro patrimonio histórico”.

Al respecto, el doctor en Arquitectura por la UNAM, reconoció que, más que un reconocimiento a su persona, “es para México, para los arquitectos mexicanos y para el INAH, institución donde labora desde hace 44 años”.

José Antonio Terán Bonilla, profesor investigador de la Dirección de Estudios Históricos (DEH), destacó que la condecoración se debe a su labor dentro de la institución que lo cobijó desde su llegada, el 16 de enero de 1975, en el antiguo Departamento de Monumentos Coloniales y de la República, hoy Coordinación Nacional de Monumentos Históricos (CNMH).

“El INAH es una institución noble que se ha dedicado a la defensa del patrimonio cultural. Me he puesto esa camiseta desde que ingresé, siempre he defendido a capa y espada a nuestro instituto”, resaltó el arquitecto restaurador.

Procedente de la capital poblana, llegó a la Ciudad de México, para estudiar una maestría, con una media beca otorgada por el INAH. Al terminar su instrucción fue contratando por la CNMH, y decidió quedarse en esta urbe para proseguir su preparación en la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía (Encrym). En 1981, fue invitado por la doctora Sonia Lombardo de Ruiz (1936–2014) a formar parte del Seminario de Estudios de Historia del Arte, de la DEH, donde ha desempeñado una destacada labor hasta la fecha.

“Llevo la mitad de los años que cumple el INAH (80), trabajando en la institución. Recuerdo con cariño que tuve la fortuna de ser invitado para hacerme cargo de la restauración y ejecución del exconvento de San Diego Churubusco, actual sede del Museo Nacional de las Intervenciones. Fue mi primer trabajo como arquitecto restaurador; una magna obra que duró dos años”, recordó.

Es parte de la primera generación egresada de la maestría en Arquitectura, con especialidad en Restauración de Monumentos de la Encrym. Luego, en esa institución educativa coordinó dicho curso, del cual también fue profesor. Este trabajo lo condujo a realizar estudios en historia, y en su labor como investigador de la DEH ha podido recurrir a fuentes primarias de archivo.

Manifestó que su amor por el cuidado, defensa y divulgación del patrimonio cultural nacional se debe a que de niño tuvo la fortuna de contar con padres interesados en la historia, lo mismo que sus hermanos –es el menor de cinco hijos–, por lo que desde joven se inclinó por conocer los secretos de la arquitectura.

Su labor en la defensa del patrimonio de los mexicanos, han llevado al arquitecto por la UAP y maestro en Arquitectura a formar parte, desde hace ocho años, del Consejo de Monumentos Históricos Inmuebles del INAH.

A lo largo de 30 años ha divulgado el patrimonio cultural de la nación en distintas universidades del país y del extranjero, ejemplo de ello, es su incursión en varias casas de estudio de España; en 2016, fue designado académico de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, de Madrid, por su destacada trayectoria.