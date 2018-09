Una “simulación” la sentencia en contra de Javier Duarte, señaló AMLO

Es una simulación la sentencia de nueve años en contra de Javier Duarte, ex gobernador de Veracruz , consideró el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, luego de que el ex mandatario estatal fue sentenciado tras declararse culpable de los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y asociación delictuosa.

Explicó que es una simulación “porque hasta ahora la corrupción no está tipificada como delito grave. No les parece extraño, raro, inconcebible, cuantos diputados y senadores han pasado y no han hecho una reforma para que sea considerado como delito grave el robo, el peculado, la corrupción. Si no hay esa voluntad política, todo es puro circo, molesta cuando digo eso pero es la verdad”.

Al referirse a la serie de casos de corrupción en los que estuvo involucrado Duarte, cuestionó: “¿Cuántas líneas agata, cuanta tinta, cuantas palabras, cuanto cinito, cuanto show sobre estos asuntos para terminar en una sentencia como la que se dio a conocer?”.

En conferencia de prensa señaló que no es de extrañar que esto pase cuando “predominó un régimen de corrupción y de impunidad, donde se castiga a algunos y gozan de impunidad, no pierden ni siquiera su respetabilidad los jefes de jefes”.

Los acusadores, en el caso de Duarte, no presentaron todas las pruebas porque “lo que buscaban era más que nada el escándalo, la espectacularidad, el show. En un sistema corrupción, ni modo que van a tomar en serio, que van a castigar a los corruptos”, agregó el futuro presidente de México.

Mencionó que “afortunadamente, todo eso se terminará en su administración” porque ahora propondrán que la corrupción sea delito grave y se sanciones con severidad a quien cometa un delito de este tipo.

“Acuérdense como era: llegaban y decían, voy a meter a la cárcel al corrupto del gobernador, o el corrupto del dirigente sindical y ellos y terminaban haciendo lo mismo. Afortunadamente eso se terminó, aprovéchenlo porque eso es lo último, va a pasar al basurero de la historia, todo eso se va a terminar, ya no va a haber corrupción e impunidad y a las pruebas me remito”, apuntó López Obrador.

Información de La Jornada