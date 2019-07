Un amparo podría provocar la repetición de la elección en el Sindicato del IMSS

Entre hoy y mañana el Juzgado Segundo de Distrito podría resolver un juicio de amparo que daría un giro de 180 grados contra la reciente elección de dirigentes de la sección 1 del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS). Si dicho recurso procede, se registraría un escenario inédito en el cual habría la posibilidad de cancelar la toma de nota al actual secretario general de la organización gremial y repetir los comicios internos.

En la primera semana de junio pasado, el abogado Sergio Herrera Vázquez dio la sorpresa al ganar la elección del SNTSS, pese a que era considerado un candidato débil. En mucho su triunfo se explica por el apoyo que recibió de los grupos políticos de Miguel Ángel Portal y Damián Momox, dos activistas que no pudieron competir por estar suspendidos en sus derechos sindicales.

Nadie duda que Herrera Vázquez ganó los comicios de la agrupación gremial, una de las más importantes en el estado de Puebla, pero el problema es que este abogado no reunía los requisitos para obtener el registro como candidato a secretario general.

Una segunda anomalía es que en el Congreso Ordinario Seccional del SNTSS no se quiso analizar la impugnación que se había presentado, ocho días antes de las votaciones, sobre la violación que se había cometido el otorgarle el registro oficial de candidato a Sergio Herrera.

Por ese motivo, uno de los contendientes en el reciente proceso electoral, Felipe Meza Texis, inició un juicio de amparo en el cual pide que se le cancele la toma de nota a Sergio Herrera, pese a que tiene 15 días de haber asumido el cargo de dirigente de la sección 1 del SNTSS.

El juzgado aceptó la demanda de juicio de amparo y posteriormente le pidió al quejoso que fundamentara mejor la suspensión provisional del acto reclamado, que en este caso es la petición que se anule el reconocimiento oficial de Sergio Herrera como líder gremial.

El argumento central de la demanda es el siguiente: para que alguien pueda ser candidato a secretario general, de acuerdo al estatuto del SNTSS, debe primero haber sido representante o encabezar un comité sindical, cargos a los que se llega mediante el voto de la militancia. Además, para acceder a uno de esos puestos se debe tener una experiencia laboral mínima de seis años.

Sergio Herrera no cumple con ninguna de esas normas. Él fue parte de un comité, pero no por el voto de la militancia, sino por una designación que hizo un encargado de esa estructura sindical, que a su vez lo comisionó como “segundo secretario”, el cual es un puesto que no existe en el estatuto.

Y cuando fue parte de ese comité, apenas tenía una experiencia laboral de cuatro años, es decir les faltaba un par de años para salvar el requisito del estatuto.

La demanda que presentó Felipe Meza la representa un abogado que ya le ha ganado una larga lista de litigios a la dirigencia nacional del SNTSS. Es decir, es un peso pesado.