Un acusado por Morena de manipular la elección de gobernador está entre los finalistas a consejeros electorales de Puebla.

Entre los finalistas en el proceso de designación de tres consejeros del Instituto Electoral del Estado (IEE) se encuentra Óscar Reyes Rodríguez, funcionario de ese organismo al que Morena acusó de romper la cadena de custodia de la paquetería de la elección de gobernador de Puebla recontada en septiembre pasado.

En la lista también se encuentra Evangelina Mendoza Corona, asistente del consejero Juan Pablo Mirón Thomé, quien fue particular del ex secretario de Educación Pública (SEP) Luis Maldonado Venegas en la administración de Rafael Moreno Valle Rosas, ex mandatario local y actual senador del PAN.

Los nombres de Reyes y Mendoza figuran en la lista de 12 aspirantes que participarán en el último filtro de selección, consistente en una entrevista ante la Comisión de Vinculación con los Organismo Públicos Locales Electorales del Instituto Nacional Electoral (INE).

El proceso lo iniciaron 205 ciudadanos que solicitaron el registro de aspirantes para ocupar los lugares que dejarán vacantes los consejeros Flor de Té Rodríguez Salazar, Federico González Magaña y Claudia Barbosa Rodríguez, con un periodo de siete años.

El video de Morena

Óscar Reyes es encargado de despacho de la Dirección de Organización Electoral del IEE, y fuentes del organismo aseguran que es cercano a la secretaria Ejecutiva, Dalhel Lara Gómez, esta última ex directora de fideicomisos de la administración morenovallista.

El funcionario aparece en un video que Morena entregó a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación como prueba de que el IEE violó la cadena de custodia de los paquetes electorales, para manipular los votos de la elección de gobernador y dar la ventaja a la panista Martha Érika Alonso Hidalgo, esposa de Moreno Valle.

En la grabación, realizada el 20 de septiembre pasado –cinco días antes del recuento–, Óscar Reyes reconoce que personal del organismo quitó los sellos de resguardo de la bodega para “trabajar” en la documentación.

El resto de los aspirantes son Claudia Ramón Pérez, Patricia Fabiola Coutiño Osorio, Rosalinda Cordero Guridi, Sofía Marisol Martínez Gorbea, Yenifer Valdovinos Berber, Alberto Sánchez Castro, Bernardo Cano Alvarado, César Huerta Méndez, Jesús Arturo Baltazar Trujano y Noé Julián Corona Cabañas.