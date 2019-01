Trump podría declarar “emergencia nacional” para construir el muro sin el financiamiento del Congreso

El día de hoy el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, viajó a Texas para seguir promoviendo la construcción del muro en la frontera con México, esto en su vigésimo día de cierre parcial del gobierno, con el que conforme Aristegui Noticias a dejado a unas 800 mil personas sin empleo o sin paga.

De acuerdo con el canal de televisión estadounidense, CNN, Trump dijo que podría declarar “emergencia nacional”, lo que significaría que no necesitaría el financiamiento del Congreso para la construcción del muro, pues podría emplear el dinero del Departamento de Defensa para hacerlo.

El mandatario estadounidense expresó “Tengo el derecho absoluto de declarar una emergencia nacional, no lo he hecho todavía, puede que lo haga, si esto no funciona, probablemente lo haré, casi diría que definitivamente”.

Asimismo, afirmó que no lo ha hecho por que le gustaría hacerlo a través del Congreso, porque sería muy fácil declarar emergencia nacional.

No obstante, reiteró que el muro lo pagaría el país y aclaró “obviamente, nunca quise decir que México escribiría un cheque”.

Ante la situación del muro en entrevista con CNN el líder de la mayoría en el Senado, John Trune, expuso “Francamente, no estoy loco por ir por ese camino, inevitablemente, sospecho que podría ser desafiado en la corte”.

Trump podría construir el muro al declarar emergencia nacional

Conforme al periódico estadounidense The New York Times, el estado de emergencia nacional faculta al presidente de una ampliación de poderes ejecutivos, ya que le permite crear excepciones a las reglas que normalmente lo limitan, como que el Congreso no apruebe la financiación del muro.

Al estar dotado de esta ampliación en sus facultades como mandatario Trump podría expedir leyes para poder pedir al secretario del ejercito y secretario de Defensa que soldados y otros recursos se ocupen en la construcción del muro.

Sin embargo, al intentar construir el muro fronterizo con poderes de emergencia nacional el mandatario podría iniciar una batalla en los tribunales, ya que el Congreso podría impugnar la decisión de usar fondos no autorizados en la construcción del muro, adicionalmente a esto también se extendería el tiempo de cierre parcial del gobierno pues Trump dijo que cerraría el gobierno hasta conseguir el dinero para el muro.