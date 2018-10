Trump se burla de víctima de abuso sexual que acusa a su candidato al Tribunal Supremo

Christine Blasey Ford, Deborah Ramírez, Julie Swetnick y una denuncia anónima acusan a Brett Kavanaugh -candidato propuesto por Donald J. Trump para convertirse en el noveno juez del Tribunal Supremo de Estados Unidos- de intento de violación, acoso sexual y otras agresiones lascivas durante su época estudiantil.

El pasado 13 de septiembre los demócratas anunciaron que una denuncia por intento de violación de Kavanaugh hacía la psicóloga Christine Blasey se había trasladado a la Oficina Federal de Investigación (FBI, por sus siglas en inglés) el cual, relatado por la doctora y profesora de la Universidad de Palo Alto, sucedió cuando ambos eran estudiantes de preparatoria, ella de 15 años y el juez de 17. Desde entonces el candidato a magistrado del máximo tribunal del país norteamericano ha negado rotundamente el hecho y el 27 de septiembre ambos se enfrentaron en una sesión abierta en el Senado.

A esta denuncia se han sumado tres más, todas teniendo en común una ingesta excesiva de alcohol del acusado. Deborah Ramírez denunció el intento de Kavanaugh por agredirla sexualmente durante una fiesta en un dormitorio de Yale y Julie Swetnick declaró que el juez estuvo presente cuando ella fue violada en una fiesta de secundaria.

El tema ha abierto un debate en el país norteamericano, los republicanos acusan las alegaciones como estrategias de parte de los demócratas para desestabilizar el gobierno de Trump; los demócratas y miles de partícipes del movimiento MeToo en contra del acoso sexual exigen que se aplace la confirmación del juez -se votará el 6 de octubre- mientras el FBI investiga el caso.

Hasta ahora la bancada republicana del Senado se sostiene firme en la postura sobre votar al juez Kavanaugh para ir al Tribunal Supremo, así lo declaró su líder Mitch McConnel a través de su cuenta de Twitter, alegando que es una estrategia demócrata para destruir la reputación de un “hombre fino” y que no se dejarán intimidar.

Posterior a la sesión del 27 de septiembre donde el acusado y la parte acusadora declararon ante el Senado, el presidente estadounidense reiteró su respaldo al magistrado, “El juez Kavanaugh demostró a América por qué lo nominé a él. Su testimonio fue poderoso, honesto y contundente. La búsqueda y estrategia por destruir demócrata ha sido desafortunada y el proceso ha sido un total engaño y un esfuerzo por retrasar, obstruir y oponerse. ¡El Senado debe votar!”

Judge Kavanaugh showed America exactly why I nominated him. His testimony was powerful, honest, and riveting. Democrats’ search and destroy strategy is disgraceful and this process has been a total sham and effort to delay, obstruct, and resist. The Senate must vote!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 27 de septiembre de 2018