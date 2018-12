Trump asegura que con el T-MEC México ya está pagando el muro; AMLO dice que no han tocado el tema

En gran parte de su campaña el actual presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se la paso diciendo que el país pagaría de alguna manera el muro, tema que el día de hoy el mandatario estadounidense retomó asegurando mediante su cuenta de twitter que “Nuestro nuevo acuerdo con México (y Canadá), el T-MEC, es mucho mejor que el antiguo y muy costoso TLCAN, sólo por el dinero que ahorremos, México está pagando por el muro”, esto tras la llamada telefónica que sostuvo ayer con el presidente de México.

Sin embargo, Andrés Manuel López Obrador, en su conferencia matutina, afirmó que no ha tocado el tema en ninguna conversación con su homólogo estadounidense e indicó que la llamada que sostuvo con él, fue para tratar el tema migratorio y la posibilidad de aplicar un programa conjunto para el desarrollo y creación de empleos en Centroamérica y en nuestro país .

📹⏯La llamada de de @lopezobrador_ y @realDonaldTrump fue en términos amistosos; no han tocado el tema del muro fronterizo pic.twitter.com/RyoZQSlumG — La Jornada Oriente (@JornadaOriente) 13 de diciembre de 2018

De igual forma, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, confirmó que “El tema del “muro” no ha sido parte de ninguna conversación con el Presidente Trump o su gobierno . Ahora nuestras pláticas son en torno a inversión y desarrollo y esperamos así continúen”.

El tema del “muro” no ha sido parte de ninguna conversación con el Presidente Trump o su gobierno . Ahora nuestras pláticas son en torno a inversión y desarrollo y esperamos así continúen. — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) 13 de diciembre de 2018

No obstante, de acuerdo al periódico estadounidense, The New York Times, la líder de la minoría de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi y el líder de la minoría en el Senado, Charles E. Shumer satirizaron a Trump por lo que dijo en su twitter.

Nancy Pelosi, dijo que “no tiene ningún sentido” y que tal vez no entiende cómo funciona el acuerdo comercial, asimismo mencionó que el Congreso aún lo tiene que ratificar.

En tanto, Charles E. Shumer manifestó “Señor. Presidente, si dice que México pagará el muro a través del TLCAN, lo que ciertamente no pagará, entonces supongo que no tenemos que hacerlo ” y agregó “Vamos a financiar el gobierno. Honestamente. Si el presidente realmente creyera lo que tuiteó esta mañana, que su nuevo TLCAN pagaría por el muro, no amenazaría con cerrar el gobierno a menos que los contribuyentes estadounidenses financien su muro. No puedes tenerlo de ambas maneras”.

Cabe mencionar que el pasado martes 11 de diciembre, Donald Trump, amenazó con cerrar el gobierno si no se incluían los 5 mil millones de dólares que el quiere para construir el muro en la frontera con México en el presupuesto que aprobará el congreso de su país.