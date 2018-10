Tras devastación que dejó la segunda guerra mundial en 1945 se crea la ONU

De acuerdo al portal oficial de la organización fue el 24 de octubre de 1945 que nace oficialmente la Organización de las Naciones Unidas (ONU) con el fin de mantener la paz y la seguridad en el mundo, promover amistad entre las naciones, mejorar el nivel de vida y defender los derechos humanos.

Fue en junio del mismo año que se reunieron en San Francisco 50 representantes de países en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre la Organización Internacional para redactar la Carta de las Naciones Unidas, la que entre otras cosas contiene los principios y propósitos de la organización, las diversas instituciones de las Naciones Unidas, los procedimientos para la solución pacifica de controversias y la cooperación económica y social. Esto simultáneamente con el fin de la segunda guerra mundial y la devastación que esta dejó.

No obstante, el portal expone que antes de la ONU existió una organización concebida en circunstancias similares durante la primera guerra mundial, la “Sociedad de las Naciones” que se estableció en 1919 en correspondencia con el Tratado de Versalles para buscar promover la cooperación internacional y conseguir la paz y la seguridad, sin embargo al no poder evitar la segunda guerra mundial suspendió actividades.

Además de declara que fueron 51 Estados Miembros fundadores mismos que firmaron la Carta de las Naciones Unidas entre los que cabe destacar China, Francia, la Unión Soviética, el Reino Unido, los Estados Unidos y México y que fue hasta 1971 que la asamblea general de este organismo pidió a los estados miembro que declararán el 24 de octubre como festivo. Así actualmente conforme a la Carta de las Naciones Unidas ya son 193 países que forman parte de la ONU.

Hoy en el marco de la conmemoración del 73 aniversario de la creación de la ONU el Secretario General de la institución, Antonio Guterres por medio de la cuenta oficial de twitter de la misma publicó un video en el que afirma “A pesar de las dificultades y los obstáculos, nunca nos damos por vencidos”.



Del mismo modo en un video que subieron a la misma plataforma resalta que la ONU trabaja por un mundo más pacífico, lucha contra la pobreza, promueve los derechos humanos, previne los conflictos a través de la diplomacia, protege a 65 millones de refugiados, alimenta a 80 millones de personas y vacuna a 45 % de los niños del mundo.

Fracasos y éxitos de la ONU

De acuerdo al periódico estadounidense The New York Times en la nota Fracasos y éxitos de la ONU: una breve evaluación de un organismo bajo presión constante, en la cuestión de refugiados la ONU no ha podido hacer mucho para que los países respeten el Estatuto de los Refugiados de 1951, que la mayoría de los países firmaron y que los obliga a ofrecer protección a todos lo que huyan de la guerra y la persecución.

Asimismo afirmó que en el caso de la guerra y la paz ha demostrado ser ineficiente pues dice que uno o mas de sus miembros permanentes ha respaldado a uno u otro bando en la guerra, y lo evidencia con el caso de Siria donde Rusia respalda al gobierno mientras que Estados Unidos y Francia apoyan a algunos grupos de la oposición.

También declaró que los interés nacionales pasan por encima de los individuales lo que conlleva que se violen los derechos humanos, adicionalmente expresó que la brecha en la igualdad de género permanece y que en cuestión al terrorismo dijo que la organización tiene herramientas limitadas para combatirla.

Sin embargo destacó que en el asunto de cambio climático la institución logró un acuerdo en París para frenar las emisiones de carbono.