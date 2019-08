Tola revolucionario

Ya en la década de los cuarenta del siglo pasado, el propio Pedro Henríquez Ureña advertía en Las corrientes literarias en la América Hispánica —reeditado hace unos años por el FCE con prólogo de Christopher Domínguez Michael— sobre la existencia de una “vasta literatura propia” de la Revolución Mexicana. Aun cuando para entonces, el filólogo dominicano interrumpía el canon referido en Los de abajo (Mariano Azuela) y El águila y la serpiente (Martín Luis Guzmán).

Con el tiempo, el catálogo se ha extendido y prosigue en movimiento. Ejemplo de ello es la Bibliografía literaria de la Revolución Mexicana de Fernando Tola de Habich (Perú, 1941), que contiene alrededor de mil títulos, la mitad de estos fichados, y “relacionados directamente” con el suceso histórico.

Libros, todos, como anota la presentación de la obra, que el autor “tuvo en sus manos”. (Recuerda la catalana Nonoi, su esposa y editora, que cuando esperaba a Tola de Habich a las afueras de las librerías de viejo del Centro Histórico de la Ciudad de México, camioneta al arranque, muchas de las nuevas adquisiciones habrían de integrarse al catálogo previo de esta Bibliografía…).

La particularidad de este libro, que bien pudiera haber sido el producto de un extendido equipo de investigadores con permanencia en algún programa académico, habla del estado de la investigación bibliográfica en el país. Es pues el resultado de un esfuerzo personal, al margen de los presupuestos institucionales y de los quehaceres que destacados grupos de profesionales realizan desde esas mismas plataformas.

No es menospreciar lo que desde la academia se consigue; es ponderar las empresas casi quijotescas como la de Tola de Habich. ¿No se han recuperado ya para el usufructo social las bibliotecas de bibliófilos como José Luis Martínez, Carlos Monsiváis, Alí Chumacero, et. al.?

(¿No el gigantesco acervo bibliográfico del mismo Tola de Habich, alrededor de 41 mil libros acumulados a lo largo de varios años, forma parte del patrimonio cultural poblano, resguardado en la Sala José Manzo de la Casa de la Cultura de la capital del estado?).

Adentrarse en las páginas de la Bibliografía… referida no es sencillo. Su abundancia de anotaciones, referencias, comentarios, nomenclaturas y vínculos dificultan al lector no especializado la maravilla de sus contenidos y alcances. No obstante, sorteados los tecnicismos, estamos ante puertas abiertas al deleite lector y a nuevos estudios sobre este canon vivo llamado literatura de la Revolución Mexicana. Realidad en movimiento, no olvida Tola de Habich, al reconocer sustento y dar créditos a esfuerzos anteriores, en especial a los de Roberto Ramos, Ernest Moore, John Rutherford, Luis González y otros más.

El territorio a explorar permanece abierto. Tarea de colectivos y personas, y de quienes hacen los libros de los libros.

Fernando Tola de Habich, Bibliografía literaria de la Revolución Mexicana, Factoría, México, 474 pp.