Las tendencias no favorecen al PRI, reconoce su candidato Jiménez Merino

Todavía con su dedo pulgar manchado por la tinta electoral y con un semblante serio, el candidato del PRI Alberto Jiménez Merino reconoció que las tendencias “por el momento” no le favorecen, a la par de aseverar que “no espera ni tiene interés” en la invitación de sumarse al candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, Miguel Barbosa, a quien las encuestas le dan ventaja.

Más que sumarse o no, el priista aseveró que no “tiene definido trabajar con alguien en particular, pues su compromiso es seguir trabajando con los poblanos hasta los últimos de mis días”

Durante una conferencia de medios, advirtió que la jornada de este 2 de junio la había ganado el abstencionismo con un promedio de participación del 33 por ciento, además de que los resultados habían sido “por una voz impulsada por el miedo a perder más apoyos y programas sociales, una voz influida por las autoridades”.

Acompañado por su esposa Christian L. Guzmán, expuso que servir a Puebla “durante 27 años ha sido un privilegio”, porque ha construido “historias de trabajo y de éxito”. Completó que lo que le deja el haber participado en la contienda electoral, fue las experiencias que recogió, así como el recordar historias de trabajo que tuvo con la gente.

“Mi corazón es de Puebla y mi trabajo se debe a la gente, a los poblanos, sin distinción de colores ni ideologías. Hoy refrendo mi compromiso de seguir trabajando por Puebla”. Expuso que tal como lo dijo en campaña, servirá a los poblanos hasta “el último día de su vida”, porque su misión es servir y trabajar por los demás.

Luego, citó una larga lista de nombres a los que reconoció por su apoyo, lo mismo militantes que líderes, así como dirigentes, voluntarios y encargados de cuidar las casillas este 2 de junio.

Tras su breve discurso, en el que fue interrumpido en varias ocasiones por las porras y los aplausos de sus simpatizantes, Jiménez Merino fue abordado por los reporteros y aclaró que “no había lágrimas, sino una gran alegría, porque participamos con mucha dignidad y lealtad”.

“Estoy agradecido con la vida. A veces se gana, a veces se aprende, pero siempre se trabaja con lealtad, disciplina y honestidad, y eso es lo que nunca he dejado de hacer, tenga o no tenga la responsabilidad. Siempre trabajar para mí ha sido un privilegio”.

En ese sentido, el ex rector de la Universidad Autónoma Chapingo expuso que seguirá trabajando en sus proyectos personales ligados a la agronomía en proyectos concernientes a los bosques, “seguir cultivando higos y criando peces”, así como poner atención en el desarrollo del talento para jóvenes.

“Nunca he llorado y cuando he llorado ha sido de alegría”, aseveró. Completó que él tiene la capacidad de reconocer las cosas cuando tiene que hacerlo, y lo que esta noche reconocía “era solamente que las tendencias no nos favorecen”.

Minutos antes, el dirigente estatal Lorenzo Rivera Sosa y el coordinador general de campaña Valentín Meneses, señalaron que el PRI esperará los resultados oficiales de la elección, pues los comicios extraordinarios aun no terminan.

“Sentimos que debemos respetar el resultado de las autoridades, así como esperar hasta el último conteo de la última casilla, para esperar cuáles fueron los números, cuáles fueron las estadísticas, y el resultado verdadero, cuando se den los resultados oficiales”, mencionó el presidente del Comité Directivo Estatal (CDE) del PRI. Ello, agregó, porque debe haber claridad y Jiménez Merino “tiene un gran apoyo en el interior del estado, en las partes más alejadas”, por lo que estarán atentos en recibir el último resultado “que seguramente coincidirá con las autoridades electorales”.

“Su fortaleza –de Jiménez Merino- es el interior (sic) del estado. Es en los municipios más alejados donde notamos una confianza contundente para nuestro partido y para nuestro candidato. Esperaremos hasta el último momento, para nosotros la encuesta y el resultado es el que dará la autoridad y la respetaremos”, aseveró también acompañado por el coordinador en Puebla de la campaña Ramón Fernández Solana y el dirigente municipal del PRI Víctor Manuel Carreto.