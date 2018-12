Temen defensores de derechos humanos que con MEAH regrese la represión que ejerció RMV

El triunfo de Martha Érika Alonso Hidalgo como gobernadora de Puebla es legal pero no legítimo, acusaron líderes de organizaciones, colectivos y defensores de derechos humanos. Se dijeron preocupados por la gestión que se avecina que prevén sea una calca o una herencia de las prácticas morenovallistas de violaciones graves y persecuciones políticas, incluso revelaron el serio riesgo la vida de quien reclame garantías constitucionales.

Para las voces de resistencia que han encabezado luchas sociales, el resolutivo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que ratificó el triunfo a Alonso Hidalgo, es en la práctica la reelección más escandalosa que se ha vivido en el estado que mantendrán en el poder al panista Rafael Moreno Valle, constituyendo el feudo o cacicazgo del mismo grupo político por más de 14 años.

En el marco del 70 aniversario de la Declaración de los Derechos Humanos, los líderes y defensores asentaron claramente que este próximo sexenio lo que está en riesgo es precisamente el ejercicio de las garantías y los derechos humanos, pues la política gubernamental que llevó en tiempos morenovallistas a activistas a enfrentar intimidación, amenazas, hostigamiento, desaparición forzada, asesinatos por la oposición a la privatización del agua y al despojo debido al avance de proyectos extractivos en la Sierra Norte, Nororiental y Negra del estado, puede repetirse.

Así como la violencia dirigida a la clase trabajadora del campo y la ciudad que ha sido calificada como “terrorismo de estado”, tal como se documentó en el Informe de Violaciones a los Derechos Humanos al Territorio y al Agua en Puebla, por la Mesa de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (DESCA) de la Clínica Interdisciplinaria de Derechos Humanos del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría, SJ.

Defensores coincidieron en revelar la preocupación por el resolutivo del TEPJF que ignoró la violencia que estuvo presente en este proceso electoral. “Es un mensaje peligroso que dan magistrados en el que validan el arrebato de la voluntad popular por medio de la violencia, el robo de urnas a mano armada, asesinatos y el arribo al poder sea como sea”

Triunfo de MEAH, lejos de ser legítimo

“La llegada de Martha Érika Alonso al cargo de gobernadora en el estado de Puebla ha sido legal porque fue validad por mayoría por el TEPJF, pero está muy lejos de ser legitima”, resumió Carolina González Barranco, integrante del Comité para la Libertad de los Presos Políticos y Contra la Represión Social en Puebla.

Sostuvo que la ratificación abona a la incertidumbre en la confianza de las instituciones que debieran defender los derechos. “Es claro que el Tribunal Electoral no quiso hacer caso de las violaciones que eran claras durante el proceso de la elección, lo que deja a los habitantes en indefensión en los siguientes comicios, en los que podemos esperar violencia, robo de urnas por personas armadas, compra de votos, personas asesinadas que con este antecedente no serán considerados motivo suficiente para anular alguna elección”

González Barranco aseguró que la gestión que ocupará Alonso es la herencia del morenovallismo, en una clara evidencia de que los Moreno–Valle han hecho de Puebla un feudo en el que la justicia está en manos de aquel que pueda comprarla.

Recordó la relación entre el Grupo Atlacomulco del estado de México y el ex gobernador; advirtió por el fortalecimiento de lo que ha sido “la cofradía” escuela política muy identificada con el uso del poder económico para fines políticos del que Rafael Moreno Valle sería la cara visible.

“Estamos viendo a Moreno Valle, ¿pero quiénes son sus aliados? No solo es la vulnerabilidad de los derechos, los feminicidios, el huachicol, la represión a defensores, con MEAH en seis años tal vez tengamos al grupo Atlacomulco de regreso” sostuvo.

Durante su participación en el foro ¿De qué derechos nos hablan? Celebrado la tarde de este lunes en el zócalo, González Barranco denunció que defensores de derechos humanos en el país han sido asesinados, perseguidos, castigados, se ha atentado contra su patrimonio y la mayoría han sido víctimas de instituciones que abren expedientes para criminalizarlos y llevarlos a la cárcel. “En Puebla registramos 366 casos de presos políticos entre los activistas y defensores que fueron perseguidos judicialmente y se les generaron cargos en el periodo morenogalista”

Alonso y el cacicazgo político

Para Alfredo Guerrero Santos, representante del Movimiento Independiente Obrero, Campesino Urbano y Popular integrante de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala –Movimiento Nacional (MIOCUP–CNPAMN) Martha érika Alonso, es la nueva cara del caciquismo político de Rafael Moreno Valle que reemplaza en el puesto al saliente Antonio Gali.

Guerrero Santos aseguró que Moreno Valle es el ejemplo de los ejecutivos locales que con excesos de poderes constitucionales y metaconstitucionales gobiernan sin contrapesos, en gestiones autoritarias y son parte de la misma plataforma para buscar quedarse en el poder, a través de familiares o cercanos para escalar puestos más altos en el poder.

Aseguró que la gestión de Moreno Valle y de Gali –mandatos de un mismo sexenio– fueron asesinados dos defensores del territorio de su organización Antonio Esteban Cruz y Manuel Gaspar Rodríguez, a las que describió como emblemáticas “figura de lucha en la sierra nororiental”, cuyas ejecuciones continúan en la impunidad.

Explicó que la Fiscalía General del Estado (FGE) ha desestimado en las líneas de investigación su lucha contra “proyectos de muerte” en territorios originarios y ha reducido las agresiones a “asuntos personales”. “Lejos de garantizar verdad y justicia, ya dieron carpetazo y cerraron el caso”.

“Por eso hay preocupación de que la señora Martha érika, esposa del ex gobernador y ahora coordinador del senado, haya sido ratificada por fallo a su favor, la persecución política y jurídica a líderes sociales, organizaciones e incluso desarticulación de sindicatos de RMV serán una práctica en esta gestión”, dijo

Ejercicio de derechos humanos, en riesgo

La defensora del territorio, Violeta Valdés, integrante del Centro de Derechos Humanos Antonio Esteban, (CDHAE–AC) lamentó que la gestión gubernamental que desatendió las problemáticas y necesidades de los habitantes de este estado en el pasado sexenio, se repetirán y al tiempo de que se las violaciones se agudizarán.

“Pensamos que la criminalización, asesinatos y vulneración de derechos de defensores no solo será la conocida, se agravará y profundizará. Hacemos un llamado a la sociedad civil y a todas las organizaciones para que se vigile este nuevo sexenio y esté pendiente de lo que ocurre en comunidades”, insistió.

Adelantó que defensores pedirán observación de organismos nacionales e internacionales para que se considere el “grave peligro” que corren las organizaciones que promueven el ejercicio de los derechos humanos, en especial los defensores de la tierra.

El fallo que legitimó los delitos electorales

Luis Soriano Peregrina, presidente de Voz Ciudadana por los Derechos Humanos en entrevista condenó la resolución del TEPJF que convalidó el triunfo de la esposa del exgobernador Rafael Moreno Valle, en las elecciones por la gubernatura celebradas el 1 de julio.

Refirió que esta sentencia será histórica pues deja un precedente delicado no solo para Puebla sino al país, al no fallar contra la aspiración al poder por medio de la fuerza, la violencia, las armas y el asesinato. “Es lamentable la decisión, eso provocará la falta de credibilidad”

“Con la llegada de Martha Érika Alonso tendremos una situación similar a lo que vivimos con Rafael Moreno Valle, violaciones sistemáticas de derechos humanos, muchos de los perseguidos políticos estamos ocupados en restaurar el tejido social que se rompió en el sexenio anterior”.

Gerardo Pérez Muñoz de la Asamblea de Afectados Ambientales, también condenó la ratificación de la esposa de Moreno Valle y lo calificó “como una vergüenza para el TEPJF y una “mentada de madre” para los poblanos”, por ignorar las pruebas comicios de Puebla se rompió el principio constitucional de certeza por haberse vulnerado la cadena de custodia de los paquetes electorales.

Aseguró que los delitos electorales acreditados van más allá, pues la gente no acudió a las urnas de manera libre, fue coaccionada y su voto comprado con recursos del erario o con el uso de programas sociales. “Martha Érika no debe cantar victoria, ella ejercerá un cargo al que no llega de manera legítima sino espuria por que arrastra un fraude electoral. No debe estar tranquila, llega sí, pero en Puebla hay una larga tradición de sociedad que ha tirado presidencias, la lucha social se ha encendido”, dijo.

“Martha érika de Moreno Valle significa represión, feminicidios, violencia, el aumento de huachicol y de narcotráfico, ahora representa la consumación de un fraude”, dijo Hilda Vázquez Sánchez integrante del movimiento de médicos #Yosoy17.

Gestión de RMV y la documentación de un virreinato

La gestión del ex gobernador quedó documentada en el cuaderno de investigación ‘Rafael Moreno Valle Rosas (2011–2017). La persistencia del autoritarismo subnacional, coordinado por el investigador Juan Luis Hernández Avendaño, director del Departamento de Ciencias Sociales de la Ibero Puebla, en el que se presentó una fotografía del sexenio en el que creció el autoritarismo con un impacto negativo en el tema de los derechos humanos, se potenciaron las detenciones ante la crítica y la disidencia social, las autoridades jugaron con los indicadores pero no hubo impacto real en la calidad de vida.

Avendaño inscribe a Moreno Valle en la lista de gobernadores que decidieron regir sus territorios como si fueran los dueños feudales, y lo define en términos politólogos como “enclaves autoritarios subnacionales”.

“Con partidos de oposición controlados, eliminando los contrapesos, el gobierno poblano se encargó de tejer redes con las élites políticas y económicas. En Puebla no gobernó la alianza PAN–PRD, sino el morenovallismo, una especie de Maximato, pues mantiene el control a través de José Antonio Gali, actual mandatario estatal, y busca perpetuarse a través de Martha Érika Alonso, candidata del Frente (PAN–PRD–MC) para este 2018” se explicaba en febrero de este año.

El viernes pasado, en la antesala del aniversario 70 de la Declaración de los Derechos Humanos, la Universidad Iberoamericana Puebla, presentó el Informe de Violaciones a los Derechos Humanos al Territorio y al Agua en Puebla, por la Mesa de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (DESCA) de la Clínica Interdisciplinaria de Derechos Humanos del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría, SJ.