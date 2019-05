Tehuacán le dirá adiós al plástico y al unicel a partir del próximo año

Tehuacán. El cabildo aprobó la prohibición del uso de plástico y unicel para el municipio, lo cual se incluye en el nuevo Reglamento de Ecología, así lo dio a conocer el director del área, Manuel Pereyra Estrada, quien adelantó que todavía falta conseguir el aval del Congreso del estado.

De ser aprobado por los diputados locales y darse la correspondiente publicación en el Diario Oficial del Estado, el reglamento se aplicará a partir del próximo año, explicó el funcionario quien dijo que de ese modo se dará tiempo a las empresas para que puedan tomar medidas para sustituir esos productos.

En Tehuacán, detalló, tienen identificados seis establecimientos que se dedican a la venta de productos de plástico y dos a la comercialización de unicel, mismos que serán informados de las nuevas normas.

Manuel Pereyra señaló que era necesario adecuar las leyes municipales para que Tehuacán logre mantenerse en un nivel de vida saludable, para lo cual expuso que se apostará por productos biodegradables, de los cuales ya hay varios en el mercado, de modo que solo es cuestión de que tanto los ciudadanos como los empresarios e industriales los adopten en su diario vivir.

Sin embargo hay algunos productos que se van a permitir, tal es el caso de las bolsas de plástico para la basura, o las que se usan para los viveros debido a que son biodegradables, sostuvo el director.

Quienes no acaten las nuevas disposiciones se arriesgarán a ser sancionados, aseveró Pereyra Estrada, quien dijo que las multas dependerán de la gravedad de la falta, así como de quién la comete, pues no es posible sancionar del mismo modo a un particular que a un industrial.

El reglamento incluye otros aspectos como el reciclado de productos, no tirar basura en las calles, entre algunos más, por lo cual antes de aplicarlo se prevé una campaña importante de difusión para que todos los pobladores lo conozcan.

La sanción económica menor puede ser de mil 640 pesos, pero todavía falta definir las sanciones porque para ello se tomarán en cuenta no solo la falta y su magnitud, sino también el beneficio obtenido por el infractor, así como la reincidencia, manifestó el funcionario.