Otra vez el TEEP sanciona a Barbosa por llamar a MEAH esposa de Moreno Valle

El Tribunal Electoral del Estado de Puebla (TEEP) sancionó con una amonestación pública al candidato a gobernador de la coalición Juntos Haremos Historia, Luis Miguel Barbosa Huerta, por señalar en redes sociales el vínculo entre Martha Érika Alonso Hidalgo y su esposo, el ex mandatario local Rafael Moreno Valle Rosas, pese a que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) determinó que no existe violación a la ley.

Al mismo tiempo, el TEEP resolvió con más de dos meses de retraso 23 denuncias de Morena por actos anticipados de campaña contra Martha Érika Alonso, concluyendo que la hoy gobernadora electa impugnada no cometió ninguna irregularidad.

El PAN promovió un asunto especial sancionador contra Luis Miguel Barbosa por desacatar la medida cautelar que aprobó la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Electoral del Estado (IEE), para prohibir al candidato del frente Morena-PT-PES referirse a su adversaria de Acción Nacional como Martha Érika Alonso Hidalgo de Moreno Valle.

En el proyecto de resolución que elaboró el magistrado Ricardo Adrián Rodríguez Perdomo se reconoce que la Sala Superior del TEPJF revocó la medida del IEE al determinar que Barbosa no incurrió en violencia política de género.

Para justificar una sanción contra Barbosa, Rodríguez Perdomo argumentó que la sentencia del máximo órgano jurisdiccional del país se emitió el 20 de junio, mientras el dictamen de la Comisión de Quejas y Denuncias se aprobó el 18 de mayo, lo que quiere decir que durante 33 días desacató la determinación del instituto de retirar los mensajes de redes sociales.

“En virtud de que aun y cuando el efecto de la revocación de la medida es otorgada al denunciado, el derecho de seguir difundiendo los mensajes, ello no quiere decir que no se haya cometido una violación procesal, en el lapso en que la resolución de la Sala Superior no le protegía tal derecho”, se señala en la sentencia aprobada por el TEEP.