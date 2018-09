TEEP ordena arresto de 36 horas al alcalde de Juan C Bonilla por desacato a restituir a regidora de Gobernación

El Tribunal Electoral del Estado de Puebla (TEEP) ordenó un arresto de 36 horas al presidente municipal de Juan Crisóstomo Bonilla, Filemón Aguilar Rodríguez, el síndico y siete regidores del Cabildo, por desacato en restituir los derechos políticos de la regidora Selene Aguas Rodríguez, a quien tampoco le han pagado los salarios caídos de dos años de labor.

La autoridad electoral puso un plazo de 48 horas –a partir de que se reciba la notificación- al ayuntamiento para que remita en “original o copia” del documento que acredite que la regidora demandante “se encuentra en aptitud para ejercer”, así como que sí se le convoque a sesiones de Cabildo.

En 2016, la regidora Selene Aguas demandó al Cabildo de Juan C Bonilla por privarla de sus derechos políticos al sustituirla de la cartera de Gobernación, además por el incumplimiento de pago de salarios y relegarla de las funciones administrativas por ser opositora a la gestión del priista.

A pesar del fallo del Tribunal, los arrestos no han sido ejecutados contra el edil Filemón Aguilar, de extracción priista.

El organismo electoral local exigió al alcalde Filemón Aguilar el pago de 470 mil 954 pesos a la regidora Selene Aguas, de lo contrario será encarcelado junto al resto de los integrantes del Cabildo.

A inicios de agosto pasado, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) determinó que el Tribunal local fue omiso por no acreditar la reinstalación de la regidora de Juan C Bonilla y el pago de sus salarios caídos.

Por esta razón, se solicitó a la Secretaría de Seguridad Pública gire la orden de aprehensión contra el alcalde y los regidores Lorenzo Mendieta Guerrero, Flavio Toxtli Martínez, Fausto Ortiz Mejía, Alejandro Ramos García, Juan Cupertino Villegas Flores, Antonia Cinto Rojas, Silvia Mejía Cruz y el síndico Joel Samperio Thomé.

Asimismo, se requirió a la Secretaría de Finanzas y Administración del gobierno estatal que se “perfeccione la medida económico-coactiva y haga cobro de la multa impuesta”.

Ante lo expuesto, el ayuntamiento de Juan C Bonilla tiene tres días para demostrar que ha pagado el salario a la regidora Selene Aguas y, en caso de incurrir en faltas, se le impondrá el pago de 300 veces el salario mínimo.

En contraparte, el alcalde Filemón Aguilar Rodríguez, se negó a pagar los 470 mil pesos a la regidora, tras argumentar que en dos años no ha acudido a las sesiones de Cabildo.

Por esta razón, alegó que se inició un proceso administrativo y luego fue destituida de la Comisión de Gobernación.

El edil de Juan C Bonilla aseveró que la regidora no tiene derecho al salario quincenal de 16 mil pesos, porque no ha laborado; sin embargo, el Tribunal acreditó que la autoridad local tampoco ha realizado sesiones de Cabildo.

Incluso, evidenció que las actas de asistencia que presentó como pruebas fueron manipuladas, así que no hubo razón para procesar a la regidora, para después removerla del cargo.

Durante la administración, la regidora Selene Aguas se ha distinguido por dar voz a los grupos opositores al edil, como los opositores al Gasoducto Morelos, así como a las organizaciones sociales que demandan mayor seguridad en la localidad, ante el incremento de actos delictivos.