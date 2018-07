Suma equipos la “International Soccer Cup Puebla 2018”

La “International Soccer Cup Puebla 2018” que organiza la Asociación de Cultura Física de Puebla, va tomando forma y suma cada vez más equipos que se reunirán del viernes 19 al domingo 22 de julio, en diferentes escenarios de Puebla y San Andrés Cholula en la búsqueda del codiciado trofeo que estará en juego durante dicho certamen.

Escuadras del estado de Puebla, de otras entidades del país, así como equipos provenientes de otras latitudes como Colombia, Guatemala y de Estados Unidos, serán los participantes de la “Internacional Soccer Cup Puebla 2018” considerado ya un acto de gran importancia.

El presidente de la Asociación de Cultura Física de Puebla Felipe González Roldán, dio a conocer que gracias al apoyo de patrocinadores, aliados como Pro International Football, la Asociación Poblana de Futbol Amateur, la Filial Red Toluca en Puebla, municipios de Puebla, San Andrés Cholula, Universidades como la Anáhuac, Interamericana y Cuauhtémoc así como el interés de los equipos, va creciendo esta “International Soccer Cup Puebla 2018”.

La “International Soccer Cup Puebla 2018”, está por completar el cupo de casi 90 equipos que se ubicarán en las diferentes categorías como son: la sub 6 y sub 8 mixtas, sub 10, sub 11, sub 13, sub 15, sub 17, sub 20, libre y veteranos.

De hecho, expresó Felipe González Roldán, gracias a la alianza que se estableció con la Asociación Poblana de Futbol Amateur que dirige Alejando Peláez Murrieta, algunas de las categorías de la “International Soccer Cup Puebla 2018” serán consideradas como selectivos para actos nacionales.

Es por eso que crece el interés de los equipos de Puebla que tendrán la oportunidad de contender ante escuadras de estados como: Tlaxcala, Veracruz, Oaxaca, Morelos, Querétaro, Ciudad de México, Aguascalientes, Hidalgo, San Luis Potosí, estado de México, Tabasco, Chiapas, entre otro más.