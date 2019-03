Suerte dispar para poblanos

Los Halcones de la Inter recibieron este sábado a los Borregos Ciudad de México, en un encuentro donde ambos conjuntos se presentaban con marca de 2–1, los Borregos CCM como tercer lugar del grupo Independencia y los Halcones de la Inter como los líderes del grupo Libertad.

El Nido del Halcón fue el escenario de este encuentro, bajo una calurosa temperatura, dio inicio al filo de las 15 horas en donde en el primer cuarto los visitantes se encargaron de abrir el marcador en un pase de Iker Colín #5 con su receptor #13 Carlos Rodríguez de 15 yardas y con el punto extra de Fabián Hernández los Borregos se fueron al frente por 7–0.

Pero poco les duraría el gusto, ya que vendría la respuesta de los Halcones que acortaron distancias gracias a una espectacular carrera de 45 yardas de su corredor #17 José Rojas para acercarse en el marcador 7–6 debido a que fallaron el intento de punto extra.

Para el segundo cuarto, los Borregos harían ajustes en su defensiva para no permitir mayor daño y fue su corner #27 Jacob Pendleton que interceptaría el ovoide y lo devolvería para pick six 30 yardas hasta la anotación y más el punto extra de Hernández pondrían la ventaja de 14–6, con la que se irían al descanso.

En el tercer cuarto, se esperaba la reacción de los locales, pero la defensiva de los Borregos se cerró por completo y su ofensiva volvió a abrir la defensiva de los volátiles gracias a una carrera de 10 yardas de su corredor #33 César Beltrán y con el tercer punto extra de Hernández pondrían el 21–6.

Poco antes de concluir el tercer cuarto, el mariscal de campo de Borregos Sebastián Rodea conseguiría otra anotación en quarterback sneak de dos yardas y más el extra de Hernández pondrían el definitivo marcador de 28–6.

El último cuarto sería de las defensivas que impusieron sus condiciones para no permitir más puntos y de esta manera los Borregos se alzaron con su tercera victoria por un revés, dejando a los Halcones con marca de 2 y 2.

Triunfo de Borregos Puebla

El Colegio Once México recibió al Tec Puebla, en lo que fue el segundo partido en casa para los debutantes del torneo, los Gators del Colegio Once México (COM).

El partido inició con un buen ritmo y en la primera serie el Tec Puebla fue contenido, pero un par de castigos muy dolorosos puso al Tec dentro del territorio del COM y y así se pusieron en frente en el marcador tras una carrera de 25 yardas del corredor # 26 del Tec. El COM con toda la garra que lo caracteriza trató de responder; sin embargo, su serie no avanzó. El ataque terrestre de Puebla se mostró y en un acarreo adicional lograron ponerse 0–14 al concretar la conversión de punto extra. Pero el COM respondió con un pase de 16 yardas del QB Iván Cortes al WR #15 Ignacio Cortés para acortar la distancia y poner el marcador de manera parcial 7–14 al convertir el punto extra.

En la siguiente serie ofensiva el Tec Puebla logró avanzar y anotar una vez más por conducto del #7 para poner el marcador 7–20 y al lograr la conversión irse al medio tiempo 7–22.

Pero el COM vendió cara la derrota y al iniciar el tercer cuarto logró sostener una serie ofensiva poderosa y anotar por conducto del #21 Salvador Moreno para poner el marcador 13–22 y se falló la conversión.

En su siguiente serie ofensiva, Tec Puebla logró adelantar la diferencia a 13– 29. Pero una vez más, Salvador Moreno impulsó a su ofensa y logró una nueva anotación para acortar la distancia a 19–29. Y cuando parecía que el COM lograba responder el Tec Puebla logra una nueva anotación y se coloca 19–36 al hacer la conversión.