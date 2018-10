Confirma SSP que regresó control de seguridad a ayuntamientos de Tehuacán, Serdán y Texmelucan

El secretario de Seguridad Pública, Jesús Morales Rodríguez, confirmó que los ayuntamientos de Tehuacán, Ciudad Serdán y San Martín Texmelucan, ya tienen de regreso el control de la seguridad, mismo que el gobierno estatal tomó en diferentes momentos del presente año, debido a vínculos de los policías con bandas de delincuencia organizada y por usurpación de funciones.

Cada uno de los ayuntamientos ya cuenta con un mando policial que deberá coordinar las acciones contra la inseguridad; el traspaso de funciones se dio sin contratiempos, aseguró en entrevista el funcionario.

De igual forma, precisó que no se retirarán del todo porque continuarán con presencia a través de las bases mixtas de operación y brindando asesoría para que los ayuntamientos puedan bajar recursos y tener en orden a sus cuerpos policiales.

“Ellos ya les entregamos la seguridad y ya nosotros estamos coadyuvando como los demás municipios con bases de operaciones, vamos acompañándoles en este proceso, en sus pruebas de confianza, capacitación, armamento, para que bajen recursos federales, más patrullas”.

Defendió la intervención que hizo el gobierno estatal a través de decretos para hacerse cargo de la seguridad, ya que dijo permitió poner en orden a las corporaciones.

En primera instancia, agregó, fue para que no hubiera policías “cachirules”, es decir que no contaran con pruebas de control y confianza o que no estuvieran registrados en la plataforma del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Actualmente los elementos ya desarrollan sus funciones en el marco de la ley, garantizó Morales Rodríguez, al tiempo de agregar que también se corrigieron algunas deficiencias, como es el caso del número de emergencia de Tehuacán que no estaba homologado con el 911.

“Se subsanaron problemas operativos, esa fue la primera parte de estrategia de haber intervenido, dejar una policía en orden, una limpia en los cuerpos de seguridad que no estuvieran vinculados al crimen organizado, esa fue una primera etapa. La segunda es la parte operativa que en este momento ya les corresponde a los presidentes municipales”.

Respecto al hallazgo de tres cadáveres decapitados en Barranca Honda y otro más en distintos puntos del estado, que aparentemente se trata de ejecuciones, indicó que es probable que esto casos estén relacionados con la disputa de bandas de huachicoleros en territorio tlaxcalteca.

“Es muy probable que estas personas sean del estado de Tlaxcala, se da esta lucha por el control de tomas clandestinas, y los operativos que vamos realizando a través de Grupo de Coordinación (Puebla Segura) vamos apretando y esto provoca que los diferentes grupos se vayan peleando espacios, los pocos que van quedando”.