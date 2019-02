Sostiene José Juan Espinosa que acusaciones en su contra son para no revisar cuentas públicas de Gali

El diputado local del Partido del Trabajo (PT) José Juan Espinosa Torres señaló que es “muy claro” que las acusaciones que hicieron integrantes de la Comisión Inspectora en su contra, obedecen a la intención de evitar la revisión de las cuentas públicas de José Antonio Gali Fayad y al regreso ex gobernador de Puebla.

Acusó que los integrantes de la Comisión Inspectora, que por la mañana lo señalaron de “protagonista” y “saltarse la ley”, conformaron un grupo que busca utilizar las cuentas públicas a placer como ha sido una constante desde el marinismo y morenovallismo.

En entrevista, luego de la conferencia de medios que encabezaron Oswaldo Jiménez López, del Partido Acción Nacional, Javier Casique Zárate, del Partido Revolucionario Institucional, Emilio Maurer Espinosa y Olga Lucia Garci Crespo, de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), el petista aseguró que los legisladores en su contra no conocen el reglamento dentro del Congreso del Estado.

Incluso dijo que es “muy claro” que las acusaciones hacia su persona que lanzaron los diputados obedecen al regreso de Gali Fayad, pues al no sesionar la Comisión, no se ha aprobado la revisión de las cuentas públicas del ex mandatario estatal.

Espinosa Torres recalcó en la necesidad de que en Puebla se revise, a puertas abiertas y con la presencia de medios de comunicación, cómo se encuentra el estado de fiscalización de los más de 90 mil millones de pesos que recibió Gali Fayad en su último año de mandato.

Sin embargo, evidenció que diputados se niegan a debatir el tema y pretenden que la Comisión Inspectora se convierta en una moneda de cambio para que ex presidentes municipales o grupos ligados al poder ejecutivo en los últimos años opere para cualquiera de los interesados.

En este contexto, señaló al diputado del PAN, Oswaldo Jiménez López, de ser el representante de los intereses de Antonio Gali, en alusión al parentesco que mantiene el panista con el ex gobernador poblano quien es su tío.

A decir del petista, el objetivo del legislador panista es paralizar los trabajos de esta comisión y usarla como “garrote político” para usar a presidentes municipales con fines electorales durante el proceso electoral extraordinario en la entidad.

“Es muy claro que hoy estamos viendo el regreso del ex gobernador de Puebla, José Antonio Gali, a través de un acuerdo que pretende proteger las cuentas públicas del ex mandatario a cambio de una clara operación que favorezca a un grupo en particular”, añadió.

Espinosa Torres indicó que los legisladores en su contra pretenden que, inmersos en la antesala de un proceso electoral, la Comisión Inspectora se convierta en “una moneda de cambio” para que ex presidentes municipales o grupos ligados al Poder Ejecutivo en los últimos años operen a favor de cualquiera de los interesados.