“Son envidiosos los que me quieren fuera del gobierno”, afirma Fernando Manzanilla Prieto, titular de la SG

El titular de la Secretaría de Gobernación (SG), Fernando Manzanilla Prieto, descartó dejar la dependencia para regresar a la Cámara Baja del Congreso de la Unión como diputado y aseguró que las versiones que corren sobre su supuesta salida del gobierno de Luis Miguel Barbosa Huerta, las profieren envidiosos.

“Los que dicen eso son los envidiosos, que no me quieren ahí, pero ahí estaré. No es cierto, se trata más bien de ciertos grupos a los que les molesta mi presencia, pero se tendrán que aguantar”, expresó el responsable de la política interior en la entidad.

El funcionario fue entrevistado ayer por la mañana tras encabezar, en representación del gobernador Miguel Barbosa Huerta, la ceremonia de izamiento de bandera y colocación de Bando Solemne en las sedes del gobierno municipal, Congreso del estado, Tribunal Superior de Justicia y del poder Ejecutivo en Casa Aguayo, con motivo de la conmemoración del 209 aniversario de la Independencia de México.

Manzanilla Prieto montó la primera guardia de honor en el patio central de Palacio Municipal, acompañado de la presidenta Claudia Rivera Vivanco, la diputada María del Carmen Cabrera Camacho, presidenta de la Mesa directiva del Congreso del estado, el magistrado Arturo Madrid Fernández, en representación del Tribunal Superior de Justicia, así como el general de Brigada DEM, José Alfredo González Rodríguez, comandante de la XXV Zona Militar.

Posteriormente, autoridades y representantes de los tres poderes del Estado y de Puebla capital, se trasladaron también a las sedes del Congreso del estado, del Poder Judicial y del Ejecutivo estatal en Casa Aguayo, lugar en donde fue colocado el Bando Solemne.

Durante la ceremonia de izamiento de bandera, la presidente municipal de Puebla, Claudia Rivera Vivanco, dio lectura al contenido del Bando Solemne con motivo de la conmemoración del 209 aniversario de la Independencia de México, en el cual se detallan las actividades cívicas que se llevarán a cabo durante el mes de septiembre.