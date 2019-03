Sociedad fraterna y amorosa o cínica y violenta

Para la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo, el Presidente de la República propuso varios conceptos fundamentales. A partir de ellos se diseñarán los objetivos, las estrategias, las acciones y las metas, alrededor de los ejes ya adelantados por el Secretario Urzúa, los verticales: Justicia y Estado de Derecho, Bienestar y Desarrollo Económico; y los horizontales: Igualdad de Género, No Discriminación e Inclusión, Territorio y Desarrollo Sustentable. Todos encaminados a acabar con la corrupción y para lograr mejores condiciones de vida en el país.

La propuesta pretende avanzar hacia un modelo alternativo al neoliberal, que ha quedado “abolido”. Por ahora no se tiene el modelo alternativo acabado, por lo que se le puede llamar “pos neoliberal”. La modernidad será construida desde abajo.

Los lineamientos para esa nueva política son: honradez y honestidad. No robar y actuar como se piensa; ser congruentes; no al gobierno rico con pueblo pobre. Política de austeridad republicana.

Economía para el bienestar. Crecer y distribuir la riqueza. El mercado no sustituye al estado. Por el bien de todos primero los pobres.

No dejar a nadie atrás, no dejar a nadie fuera. Igualdad de hombres y mujeres. No discriminación.

No hay paz sin justicia. Atender las causas de la violencia. Desarrollo para crear las condiciones favorables a la tranquilidad y la paz. El uso de la fuerza sólo será complementaria y sin violar derechos humanos. Sin violencia.

El respeto al derecho ajeno es la paz. No intervención en los asuntos de otros países. No aspiremos a ser un imperio. Queremos ser una Nación libre y fraterna con todos los pueblos del mundo. No más migración por hambre o por violencia.

Democracia: poder del pueblo; mandar obedeciendo. Representativa y participativa. Hacer realidad el referéndum, plebiscito, consulta y revocación del mandato. Fin al fraude electoral. Elecciones libres y limpias.

Ética de libertad y confianza. Búsqueda del bienestar del alma. Cultivo de los valores culturales, morales, espirituales. Por una Sociedad más fraterna y amorosa.

Hasta aquí la síntesis de los conceptos. Nuevamente el discurso predominantemente moral, con el que se diseña el cielo que se quiere conquistar y se despiertan las esperanzas para un futuro mejor. Al pasado se le condena como una “pesadilla” por lo que se abolirán sus políticas e instituciones.

Curiosas, por decir lo menos, las expresiones de que queda abolido el neoliberalismo (me imagino su parecido a la abolición de la esclavitud), o de que no queremos ser un imperio (inevitable pensar en Iturbide). Pero seamos fraternos en serio. Y es aquí dónde veo una incongruencia de principio a fin.

Se quiere una sociedad fraterna y amorosa, objetivo estratégico que debería permear la política, el discurso y la conducta del nuevo gobierno, empezando por el Presidente. Pero desde las conferencias mañaneras el Presidente se encarga de crispar el debate político. En lugar de construir consensos, se presume la mayoría y desde ahí se reta a las opiniones diferentes. “Ternuritas” es una de sus últimas aportaciones. Eso sí, con todo respeto.

También, con todo respeto, no puedo dejar de manifestar mi desacuerdo con un concepto que AMLO ha manejado hasta el cansancio. Me canso ganso que las causas de la violencia no son la pobreza y la desigualdad, la falta de desarrollo o del empleo. Ellas pueden explicar los delitos de la pobreza de siempre. Pero las causas de la violencia que ha envuelto de manera creciente al país están asociadas al desarrollo de los grandes negocios criminales originados en la enorme rentabilidad que tienen y con la cual pueden competir hasta con el propio Estado en cuanto a manejo de recursos económicos, políticos, sociales y culturales. Claro está que una sociedad cuyo Estado ha sido sometido por estas mafias y que deja de estar presente en regiones enteras del territorio, o que abandona sus funciones de protección inmediata de la población, se verá infectada por la violencia hasta llegar a las mismas células del tejido social. Los barrios y las calles, hasta los propios hogares, se han visto infectados por la enfermedad de la violencia. Cualquier conflicto en la casa, en la escuela, en el barrio, dado el ambiente general, tiende a resolverse cada vez más por medio de la violencia, empezando por la verbal.

Qué bueno que se actúe entonces en el terreno de los valores, pero que malo que no se tenga claro que el origen del problema no está en la pobreza sino en la enorme riqueza de los grandes negocios del crimen organizado. Las grandes cantidades de dinero que manejan les ha permitido infiltrar al Estado y a sus instituciones hasta los más altos niveles, ya en el ejecutivo, el legislativo, el judicial, en los gobiernos de los estados y los municipios, en las policías o en el ejército.

Ya vamos a tener la Guardia Nacional y qué bueno en cuanto hace al mejoramiento de la protección de la población. Pero que malo que, además de que será militar, no se avance en el fortalecimiento de la Fiscalía General y las procuradurías de los estados; en la capacitación y blindaje de los ministerios públicos y en la reforma a fondo del poder judicial, fundamentales todos para procurar e impartir la justicia, indispensable para la política contra las verdaderas mafias del crimen organizado.

Todos los días el país asiste al gran espectáculo del discurso contra la corrupción y la impunidad, en torno al juicio de los presidentes neoliberales o al “derecho de réplica” del Presidente contra sus críticos. Pero no se ha avanzado, ni siquiera un ápice, en la mejora de la procuración e impartición de justicia. El lenguaje se corrompe y ya no se sabe el significado real de algunas palabras. Así, algunos de los miembros de la mafia en el poder que tanto combatió AMLO ahora han sido incorporados en sus equipos asesores. Pero no vemos nada en relación a la puesta en marcha de la justicia contra los grandes mafiosos de carne y hueso, sea en el terreno del huachicol, las drogas, el contrabando de armas, la trata de personas, la extorsión y el secuestro.

Ya quedó atrás lo del perdón sí, pero no el olvido. No hay paz sin justicia, bien se dice ahora. Ya se tiene el respaldo de la población. Pues ¡manos a la obra! La honradez, la honestidad y la valentía de fiscales, ministerios públicos y jueces, serán fundamentales. El Presidente ha mostrado que tiene esas cualidades humanas y que puede apoyar con energía a esos fiscales y jueces.

La sociedad fraterna y amorosa exige de la aplicación de la ley y de la procuración de la justicia. La lucha contra la corrupción, la impunidad, la violencia y la inseguridad, requiere de esa nueva política pública congruente con todo ello, empezando por el discurso fraterno. El uso de la fuerza, efectivamente, sólo puede ser complementario. Pero si no avanzamos en la justicia, continuaremos como rehenes de la violencia.