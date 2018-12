Claudia Sheinbaum asume la Jefatura de Gobierno de la CDMX

La mañana de este miércoles, Claudia Sheinbaum rindió protesta ante el Congreso de la Ciudad de México como jefa de Gobierno. Entre sus promesas clave está reducir el crimen e implementar las leyes de zonificación; además, anunció la disolución del cuerpo de granaderos. Ciudad de México. Claudia Sheinbaum Pardo rindió protesta este miércoles como la primera mujer al frente del gobierno de la Ciudad de México, en una sesión solemne en el Congreso capitalino.

El acto puso fin al último régimen estatutario de la capital del país –a 21 años de que Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano asumió como primer jefe de gobierno electo del Distrito Federal el 2 de diciembre de 1997– y dio inicio a una administración regida por la Constitución Política local expedida el 5 de febrero del año pasado.

Sheinbaum Pardo, científica, política, escritora y activista medioambiental, asumió el gobierno de la Ciudad de México en representación de la coalición Juntos Haremos Historia que llevó a la presidencia a Andrés Manuel López Obrador.

Es una reconocida ambientalista que en 2007 integró el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático que obtuvo el Premio Nobel de la Paz por su contribución en el Cuarto Informe de Evaluación sobre el tema para la ONU junto al ex vicepresidente de Estados Unidos Al Gore.

Nacida en 1962 e hija de un químico y una bióloga, ostenta numerosos reconocimientos nacionales e internacionales y es maestra y doctora en ingeniería energética y licenciada en física por la Universidad Nacional Autónoma de México. Su vida política incluye su desempeño como secretaria de Medio Ambiente durante la administración encabezada por López Amador.

El presidente aseguró que le quita un peso de encima el hecho de que Claudia Sheinbaum sea quien gobierne la Ciudad de México.

“(…) Estoy contento porque Claudia me quita un peso de encima, el que ella gobierne la ciudad me da oportunidad a mi de atender el resto del país; aquí yo no voy a estar tan preocupado”, dijo el Ejecutivo federal en declaraciones antes de ingresar al Congreso capitalino para la toma de protesta de Sheinbaum como jefa de Gobierno de la Ciudad de México.

Información de La Jornada