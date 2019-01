SHCP detectó a empresarios y ex servidores públicos involucrados en lavado de dinero del robo de combustible

El día de hoy en la conferencia matutina el presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador en compañía de la titular del SAT, del encargado del Despacho de la Fiscalía General, del director general de PEMEX, del general Arturo Velázquez y del titular de la Unidad de Inteligencia Financiera dieron a conocer los resultados del plan contra el robo de combustible.

En su intervención el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, dio a conocer que se analizaron reportes de dos tipos que reciben por parte del sistema bancario: el de operaciones relevantes que es el que esta relacionado con depósitos mayores a 10 mil dólares y el reporte de operaciones inusuales en cual varía significativamente el comportamiento del usuario del sistema bancario, datos con los que detallo que por los municipios que pasan los ductos es donde se hacen más depósitos en efectivo que son reportados por el sistema bancario.

Asimismo explicó que con esta información hicieron un modelo de riesgo el cual arrojó que una gran parte de las gasolineras hacen depósitos y transferencias en efectivo que son distintos del numero de recursos con el que operan, lo que significa que compran a Pemex combustible pero sus ventas superan las compras que le hicieron, lo que indica que el diferencial son las compras de huachicol.

También presentó un análisis de lavado de dinero, el cual preciso que en las 32 entidades federativas se encontraron más 14 mil reportes de operaciones relevantes e inusuales, esto hace una sumatoria solo del robo de combustibles de 10 mil millones de pesos que ha sido blanqueado al sistema financiero mexicano.

🔎🛢💰La @SHCP_mx detectó y llevo a la @PGR_mx a empresarios y ex servidores públicos involucrados con el robo de combustible y lavado de dinero por un monto de 10 mil millones de pesos pic.twitter.com/GIiDLahUMz — La Jornada Oriente (@JornadaOriente) 14 de enero de 2019

Resaltó que 5 casos han sido llevados a la Procuraduría General de la República para que se judicialicen, entre los que se encuentran dos empresarios; el primero ha tenido depósitos y retiros de 80 millones de pesos y el segundo 150 millones de pesos, un ex diputado local con 386 millones, un ex funcionario de Pemex 27 millones y un ex presidente municipal con 230 millones de pesos y 11 millones de dólares.

No obstante, especificó que el modus operandi no solo fue la comercialización del combustible robado sino también el lavado de este dinero por medio de transferencias internacionales por montos de hasta dos millones de dólares, la adquisición de vehículos de lujo, compra de bienes inmuebles, compra de boletos de avión, joyas y obras de arte.

Finalizó su participación puntualizando que hasta el momento hay 15 personas a las que se les ha bloqueado la cuenta y 24 personas relacionadas.