Serán exhibidos los que traicionen al frente lopezobradorista: Polevnsky

La presidente nacional de Morena, Yeidckol Polevnsky Gurwitz, advirtió que no descansará hasta que los tribunales electorales anulen la elección de Puebla para que el candidato Luis Miguel Barbosa Huerta vuelva a competir en un proceso electoral en el que no tenga injerencia el ex mandatario Rafael Moreno Valle Rosas.

Además, advirtió que no permitirá ningún acto de traición entre los senadores, diputados y presidentes municipales electos ni entre los dirigentes de la coalición “Juntos Haremos Historia” (Morena–PT–PES).

Advirtió que “hampones” del morenovallismo pretenden cooptar a los integrantes del frente lopezobradorista para que reconozcan a la esposa de Moreno Valle, Martha Érika Alonso Hidalgo, como gobernadora electa, por lo que los convocó a grabarlos y a denunciarlos.

De caer en la tentación les adelantó que no solo terminarán “en el basurero de la historia”, sino que “no se la van a acabar”.

La dirigente nacional de Morena dirigió ese mensaje desde un templete que se instaló en el zócalo de Puebla, tras encabezar la marcha contra el fraude y la imposición a lado de Luis Miguel Barbosa.

Sentenció que las movilizaciones no pararán hasta lograr que la elección en Puebla se anule y se respete la voluntad de los ciudadanos que votaron en favor del abanderado de “Juntos Haremos Historia”; además, expresó que la instrucción del presidente electo y fundador de Regeneración Nacional, Andrés Manuel López Obrador, es defender cada una de las impugnaciones en Puebla.

“Barbosa no estás solo, cuentas con todo el apoyo de la dirigencia nacional y de los integrantes del Ejecutivo, quienes se encuentran aquí en Puebla en tu apoyo”, expresó al abanderado a gobernador, mientras sostenía su mano.

Asimismo, señaló que se está investigando cuánto dinero ofrecieron a los integrantes de los organismos electorales en Puebla para tratar de robarle la elección a la coalición “Juntos Haremos Historia”.

Sostuvo que estarán detrás de los morenovallistas, pues ahora se sabe, tratarán de comprar a los diputados locales de Morena para restarles la mayoría en el Congreso del estado.

En tanto que Horacio Duarte, representante de Morena ante el INE, sentenció que se han presentado todas las pruebas que hacen evidentes todas las irregularidades cometidas durante el proceso electoral y en su momento la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) anule la elección a gobernador en Puebla.

“Que sepan esos delincuentes electorales que Puebla no está solo y la defensa de Puebla política y jurídicamente pasan por recordar que vivimos en una República y se tendrán que usar las herramientas jurídicas para restaurar, el orden, el Derecho y la democracia”, finalizó.