Denuncian ante el Senado a los magistrados de Puebla que negaron el recuento de votos

La bancada del PT denunció ante el Senado de la República que los magistrados del Tribunal Electoral del Estado de Puebla (TEEP) vulneraron la Constitución del país al negar el recuento de votos de la elección de gobernador, por lo que fue necesaria la intervención del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para corregir ese error.

La acusación la realizó a través de la legisladora Nancy de la Sierra Arámburo, quien solicitó a nombre de todo el grupo parlamentario la conformación de una comisión especial que de seguimiento a las irregularidades cometidas por las autoridades locales en el proceso electoral de Puebla.

El Senado es responsable de la designación y posible destitución de los magistrados Fernando Chevalier Ruanova y Ricardo Adrián Rodríguez Perdomo, quienes negaron a Morena el recuento de votos.

En un punto de acuerdo que se puede consultar en la gaceta del Senado, Nancy de la Sierra expone a que el 19 de septiembre pasado la Sala Superior del TEPJF revocó, por unanimidad de votos, las sentencias del tribunal local que negaron un nuevo escrutinio y cómputo de la elección a gobernador.

TEEP no quiso ver las irregularidades, acusa

El máximo órgano jurisdiccional del país ordenó el recuento de la totalidad de las casillas de los 26 distritos que integran el estado, debido a las irregularidades cometidas en el cómputo del Instituto Electoral del Estado (IEE).

“Los cómputos finales de la elección (…) fueron impugnados en el momento procesal correspondiente, solicitando el recuento en cada uno de los distritos electorales. No obstante, la petición no fue estudiada pese al basto cúmulo probatorio que identificaba las diversas anomalías ocurridas durante la referida jornada electoral, así como los eventos cuya comprobación no necesita más que las simples máximas de la experiencia del órgano jurisdiccional”, expuso.

El TEEP, prosiguió la senadora, negó la solicitud aludida, señalando que no se cumplían los requisitos legales y que no se lograba demostrar la posible existencia de errores o inconsistencias que afecten el principio de certeza.

Por el contrario, el TEPJF realizó un análisis de las actas correspondientes, advirtiendo que se presentaron diversas irregularidades relacionadas con el cómputo de la votación y el manejo de los paquetes, agregó.