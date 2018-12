Sembrando Vida desde el corazón de nuestra tierra

El Gobierno de México ha iniciado recientemente el programa “Sembrando Vida”, lanzado por la Secretaría del Bienestar a través de la Subsecretaría de Inclusión Productiva y Desarrollo Rural Territorial. Participa también el sector académico, a través del Centro de Investigaciones Económicas Sociales y Tecnológicas de la Agroindustria y la Agricultura Mundial (CIESTAAM) de la Universidad Autónoma Chapingo (UACh). Con esta iniciativa se busca atender dos de las problemáticas más fuertes que existen en el campo mexicano: la pobreza y la degradación ambiental, a través de la apropiación productiva de los territorios mediante procesos de restauración ecológica.

Este programa se implementará en 19 estados del país. La primera etapa se desarrollará a lo largo de 2019 en Veracruz, Chiapas, Tabasco y Campeche, con la integración de 220,000 campesinos, que sumarán 550,000 hectáreas de cultivo. La segunda comenzará a partir de 2020 y se implementará en Colima, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Yucatán, Sinaloa, Durango y Chihuahua.

Consistirá en sembrar un millón de hectáreas con árboles frutales y maderables nativos alternados con milpa, con una inversión total de entre 12 y 15 mil millones de pesos. Las plantaciones agroforestales estarán integradas por árboles maderables y frutales que contribuirán a recuperar la fertilidad de la tierra. Se tienen considerados caoba, cedro, hule, canela, agave, pimienta, mango y guanábana, además de maíz, frijol y calabaza. Cada campesino cultivará 2.5 hectáreas, por lo que recibirá un pago de 5 mil pesos mensuales. De esta manera se busca generar ingresos familiares que contribuirán a combatir la migración, condicionada por la pobreza y la marginación. El gobierno federal aportará las plantas y los recursos para sembrarlas. La selección de los cultivos será decisión de los sujetos sociales comunitarios y no se derivará, como antes se hacía, de la imposición de los técnicos que asesoran y acompañan el proceso.

Sembrando Vida tiene tres objetivos estratégicos para contribuir a salvar al campo mexicano: generar empleo directo para 400 mil productores, construir alternativas para diversificar los ingresos familiares, conteniendo con ello la migración y detonar procesos productivos que fortalezcan cadenas de valor y comercialización. La metodología consistirá en formar Comunidades de Aprendizaje integradas por 25 campesinos que recibirán capacitación y acompañamiento de un técnico social que trabajará para favorecer el bienestar de la comunidad, impulsando relaciones de cooperación, armonía y corresponsabilidad. También participará un técnico productivo que dará asesoría sobre estrategias productivas, tipos de suelo y cultivos mejor adaptados. Participarán también tres becarios del programa Jóvenes Construyendo el Futuro que vivan en las localidades. Estas comunidades de aprendizaje formarán cooperativas que fomentarán la cultura del ahorro, la capacitación, la comercialización y otras actividades que enriquezcan a su comunidad. Todo lo producido será principalmente para autoconsumo y la venta en las mismas comunidades, pero también se buscará la comercialización nacional e internacional.

Las cooperativas locales serán figuras legalmente constituidas y regirán las decisiones colectivas de grupos de 200 campesinos. Tendrán una visión a corto, mediano y largo plazo y fomentarán la economía social del grupo y de la comunidad, además de que manejarán una caja de ahorro proveniente del 10% del salario de los socios. Las Comunidades de Aprendizaje Campesino serán las encargadas de establecer los sistemas agroforestales, así como lograr la organización que permita a los campesinos recuperar el tejido social de sus comunidades, comprar y vender de manera colectiva para abaratar costos, además de aumentar utilidades. Buscarán escalar el valor de las materias primas, colaborar en otros proyectos complementarios para lograr la integralidad del desarrollo rural, además de que se encargarán de la instalación de una biofábrica de insumos y de un vivero comunitario.

Los criterios de selección de parcelas tendrán como fundamento el manejo integrado de las microcuencas, además de que se priorizarán las áreas perturbadas por incendios, enfermedades, desastres naturales, plagas forestales, suelos degradados o con pérdida de cobertura de vegetación forestal. No se introducirán plantaciones a base de monocultivos sino sistemas agroforestales con cultivos diversificados en los que se intercalarán especies maderables, frutales y agroindustriales, de acuerdo con la vocación de cada región.

Mediante asambleas se llevará a cabo la selección consensuada de las parcelas que serán incorporadas al programa. Un campesino con una superficie de 2.5 hectáreas puede destinar una para el cultivo de granos básicos a través del sistema “Milpa Intercalada con Árboles Frutales” (MIAF) y 1.5 para el sistema agroforestal maderable. Se han considerado los principales cultivos de acuerdo a la vocación productiva de cada región. De esa manera el campesino puede obtener beneficios a corto, mediano y largo plazo.

Los profesionistas que coordinan el programa en las comunidades deben contar con una visión integral sobre la prestación de servicios en procesos organizativos, pero también en innovación y capacitación para la reconversión productiva desde una perspectiva agroecológica. Debido a la importancia que tiene en la construcción de alternativas para incrementar el proceso productivo en las comunidades rurales, los técnicos sociales que se han incorporado al programa brindan sus servicios a comunidades campesinas e indígenas diseñando estrategias para la reconstrucción del tejido social comunitario. También deberán fomentar la asociatividad, la economía social, así como diversas alternativas para mejorar la salud y la nutrición, entre otras estrategias para fortalecer la integración comunitaria. Además, apoyarán en actividades de organización, supervisión, asesoría, capacitación, dictaminación y seguimiento de procesos de desarrollo comunitario. También facilitarán el proceso de formación de las cooperativas locales.

Un aspecto interesante de Sembrando Vida en el que vale la pena insistir, es que se trata de sembrar un millón de hectáreas con milpas, árboles frutales y maderables, no con eucaliptos. Es decir, no se trata de una megaplantación monoforestal que terminaría por erosionar la biodiversidad de las selvas y los bosques, ni de introducir especies exóticas que amenazarían con desplazar a las nativas. De hecho, los monocultivos forestales no son bosques, ni contribuyen a preservar la diversidad biológica o las reservas de agua dulce. Más aun, constituyen una amenaza a los ecosistemas forestales naturales y biodiversos. Bajo el paradigma del Manejo Forestal Comunitario, se trata de restaurar y conservar bosques y selvas para aprovecharlas de manera sustentable, para a su vez, conservarlas. México es un semillero de experiencias que demuestran que conservar y aprovechar al mismo tiempo sí es posible. Por otro lado, el MIAF ya se ha experimentado exitosamente en diversas regiones de Oaxaca y Chiapas, donde los productores han creado agroecosistemas que les permiten un aprovechamiento multivariado, en diversos pisos ecológicos y a lo largo de todo el año.

Como ha señalado Armando Bartra al referirse a Sembrando Vida: “Diversificar aún más un policultivo ancestral de por sí diversificado y hacer sustentables milpas que ya no lo eran, no solo fortalece la soberanía alimentaria empezando por las familias campesinas, sino que genera empleo, aumenta el ingreso en especie y dinero y mejora la calidad de vida de algunos de los mexicanos más pobres. Y además es reforestación. Qué más se le puede pedir a un programa público” (La Jornada del Campo: 17/11/2018). Después de varias décadas de abandono al campo mexicano, nos encontramos frente a un programa gubernamental que propiciará la conservación y la defensa del territorio a través de su reapropiación productiva.

*Doctor en Desarrollo Rural por la UAM-Xochimilco y profesor-investigador del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).