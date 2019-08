Selección y futbol de segunda

Gerardo Martino no se anda con chiquitas. Lo suyo no es halagar, fingirse políticamente correcto, traficar con la verdad. De modo que, sin morderse la lengua, reconoció que la Selección Nacional mexicana que actualmente dirige, el tan orgulloso y celebrado Tri, es un “equipo de segundo nivel”. Nada nuevo, nada que 30 años de trayectoria mundialista no hayan evidenciado hasta la saciedad. Ah, pero el rasgo de sinceridad del Tata ha dado filón para comentarios interminables, destacando los que se sienten ultrajados en su “patriotismo” por las palabras de un extranjero que, según ellos y su extraña versión, tendría que asumirse contratado por los prohombres de la Femexfut para “entrenar, obedecer y callar”.

Martino no es el primero ni será el último en poner el dedo en la llaga, pero cómo dolió su dicho, especialmente por los rubos de Televisa. Y con prolongación en las gritonas tertulias que la otra televisión –la de paga– asimismo acostumbra asestarnos.

Charrada doble. Así como el Atlético De Madrid ha puesto un pie en el futbol mexicano al adquirir al ahora primeradivisionista Atlético San Luis –así rebautizado por sus propietarios hispanos–, audaces empresarios mexicanos incursionan en el futbol español, aunque sea en la Segunda División B –que viene a ser la Tercera en cualquier otro país. Presidente del Salamanca es actualmente el mexicano Manuel Lobato, presidente administrativo Ulises Zurita –que antes presidió a los Gallos Blancos del Querétaro–, director general David Izazola, que jugó en Pumas, y así por el estilo. Para que no se diga que los dueños del futbol nuestro no pusieron una pica en Flandes.

Pero con la gente llegó el estilo, y el de nuestros inefables directivos tiene una marca indeleble, especie de pecado original ,cuya característica principal es la propensión al chanchullo, a la chicanada, al golpe subterráneo en busca de salirse con la suya. Así que, con vistas al recién estrenado torneo 2019–20, decidieron desempolvar y nombrar DT al paisano José Luis Trejo, que hace años dirigió a varios equipos mexicanos. Y ya instalado y en funciones el flamante entrenador, que topan con este inconveniente: el título de Trejo, obtenido en otra época en Alemania, no le permite dirigir en España. Y allá que se lanzan los mexicas españolizados a jugar sus cartas al estilo Jalisco, pues lo que se les ocurrió fue una auténtica charrada: colocar de fachada, como su DT “oficial”, al exárbitro Marco Antonio Rodríguez –más conocido como Chiquimarco–, cuyos papeles sí están actualizados y en regla. Éste estaba al tanto del churrigueresco enjuague y gustoso lo aceptó; lo malo es que, a poco de iniciarse los entrenamientos del elenco charro –curiosamente, los salmantinos son los charros originales, aunque sin nada que ver con los nuestros–, la mascarada quedó al descubierto y pronto se hizo viral la grotesca trama. El escándalo se expandió y la directiva charro–mexicana se vio forzada a darle las gracias al exárbitro exactamente a los tres días de su arribo a tierras castellanas.

Chiquimarco ha intentado hacer valer su derecho al pataleo, pero su torpeza ha empeorado la situación, en detrimento de su imagen profesional y personal. Pues todo lo que se le ocurrió fue hacer ostentación, vía tuit, de sus credenciales como director técnico, que por supuesto nadie conocía más allá de su círculo familiar. Las agitó, básicamente, para echar tierra sobre el rescatado Trejo, la otra pata coja de la mesa salmantina, aunque, eso sí, sin atreverse a tocar a sus fugaces empleadores ni mencionar para nada el turbio jueguito al que se prestó. En fin, un ridículo total, por donde quiera que se le mire.

Una buena: Chuky al Napoli. Hirving Lozano protagonizó la noticia de la semana al darse a conocer su traspaso del PSV Eindhoven al subcampeón italiano Napoli. Un salto de calidad y de caché, certificado por la cifra que el elenco napolitano –del orden de los 42 millones de euros– tuvo que pagar al holandés para hacerse de los derechos sobre el joven exgoleador del Pachuca. Ese precio jamás lo había alcanzado un jugador mexicano.

La operación, concretada el martes pasado, estuvo varias semanas pendiente de un hilo, pues la primera opción de Carlo Ancelotti y sus directivos era el colombiano James Rodríguez, solo que su precio rebasó con mucho los límites del presupuesto napolitano. Y como el segundo de su lista era precisamente el Chuky y su costo accesible, con él se quedaron, para contento del equipo holandés que lo llevó a Europa y también del Pachuca , que se lleva un porcentaje de la transferencia. Ahora solo resta que, ya enfundado en la camiseta azul mar del Napoli, Lozano dé tan buenos resultados como los que le dio al PSV.

Por cierto, James Rodríguez reapareció el sábado con el Real Madrid, club propietario del cotizado zurdo nacido en Cúcuta, y aunque tuvo destellos de su reconocida clase no logró impedir que el Valladolid les empatara el juego a los merengues casi al final. Y en el Bernabéu. No cabe duda que Zidane está pagando –y seguirá pagando– su error de volver a la multimillonaria casa blanca, luego de haberla abandonado en el momento justo. Cuando la generación tricampeona de Europa daba ya señales de franco agotamiento.

Tiburón plusmarquista. Si no por la calidad de sus espectáculos semanales, nuestra Primera División puede ufanarse de contar con un récord mundial por ahora compartido, pero que en cosa de días podría presumir en solitario. Se trata de la marca de partidos oficiales sin victoria, exactamente 32, que son los que ya suma el Veracruz luego de caer la noche tibia y callada del viernes último ante el Atlético San Luis (1–2).

Quienes escudriñan sin cesar interminables bancos de datos refieren que el único registro de una “hazaña” semejante corresponde al Derby County en la liga Premier de 2007–08. Atrás quedan las rachas negativas del portugués Fairense (2018–19) y el Tasmania Berlín en la lejana bundesliga de 1966, con 31 como la cifra símbolo de su fracaso. Todos ellos en Primera División, si bien las muy mexicanas peculiaridades de nuestra división máxima están sujetas, como todos sabemos, a tejemanejes económicos como el que impidió el descenso de los Tiburones al final del torneo anterior. Ahora, que con su pan se lo coman.

Puebla hace la chica. Como si le estorbara la tutela del Chelís, la franja sacó el sábado del Azteca un sorpresivo punto que bien pudieron ser tres si Cavallini llega a meter el penal tuvo del minuto 88, que telegrafió clamorosamente para que Corona se lo desviara. Antes habían anotado Elías Hernández (60’) y un argentino llamado Omar Fernández (74’). El Puebla acusó mejoría –cierto orden defensivo, al menos– mientras en el Cruz Azul se operaba este extraño fenómeno: dirigido por Pedro Caixinha ofreció un primer torneo relativamente bueno y hasta esperanzador (Apertura 2017), un segundo bastante mediocre (Clausura 2019) y un tercero, el actual, que linda lo desastroso. El desgaste del luso en su liderazgo y concepciones futbolísticas no puede ser más evidente.

Jornada 6. Luego del encuentro en el Pirata Fuente, donde el Veracruz se adueñó de la referida marca mundial, el líder Querétaro se encontró, en casa, con un baño de realidad por cuenta del León, que primero durmió el partido y luego se destapó con cuatro goles, dos de Macías –material de exportación en un futuro más o menos cercano– y con las firmas de Ángel Mena y Luisito Montes los otros dos. Al galloblanco Romo le contuvo Cota otro penal mal tirado, en una fecha en que se fallaron tres lanzamientos desde los 11 metros. Los de Ambriz, que esta vez dejaron la indolencia en el vestidor, volvieron a ser el equipo avasallador de la temporada pasada, cuando nadie tejió un futbol de más calidad que los panzas verdes.

También recuperó terreno el Toluca, aunque sin llegar a satisfacer a La Volpe ni a su fiel hinchada. Mucho menos a Xolos, derrotado 2–0 en la Bombonera en partido que valió poco, aunque le reportara tres puntos al cuadro choricero, que dejó así atrás al Puebla (2) y al Veracruz (1). Otro que despega luego de un inicio anémico es el Pachuca, que aprovechó la visita del Atlas para endilgarle un claro 3–1. Los rojinegros son otro de esos equipitos que siguen en Primera División porque, si por méritos y alcances fuera, quedaría ésta reducida a no más de una decena de “clubes”. Y con sus minitorneos eternamente dirimidos por América y Tigres, por ejemplo, los mismos que empataron a uno el sábado en el Volcán, con mucha lluvia y poco futbol aunque, eso sí, muy forcejeado por ambos. Reaparecía Memo Ochoa en el portal americanista y su desempeño no pasó de discreto.