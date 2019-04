Como estrategia de seguridad, propone Jiménez Merino prevenir y castigar el delito

El candidato del PRI a la gubernatura, Alberto Jiménez Merino, propuso una estrategia integral de seguridad, consistente en prevenir y castigar el delito, para que regiones como la del llamado deje triángulo rojo, dejen de serlo.

Al realizar un recorrido por Acatzingo acompañado del presidente de la Confederación Nacional Campesina (CNC), Ismael Hernández Deras, dijo que la inseguridad ha lastimado a miles de personas y detenido el desarrollo.

“Las familias merecen tranquilidad, no más impunidad, no más inseguridad, no más delincuencia”, afirmó Jiménez Merino.

Echando mano del eslogan de su campaña, dijo que para él un nuevo comienzo significa “construir una Puebla unida, con seguridad, justicia, paz y armonía, pues los poblanos ya están cansados de la inseguridad que impera en el estado”.

Al respaldar su campaña, el dirigente de la CNC señaló que, a nivel nacional, Puebla es la entidad que menos le invierte al campo, pues el recurso que llega lo han dedicado a obras de “relumbrón” para la capital.

“Venimos de la Confederación Nacional Campesina para respaldar a un hombre que se ha preparado precisamente para estar en este momento político de Puebla y que lo ha hecho con mucho esfuerzo”, precisó.

Finalmente, Alberto Jiménez Merino expresó su gusto por regresar a Acatzingo, “donde junto con muchos de ustedes hemos construido historias de desarrollo, hemos encontrado soluciones a los principales problemas, hemos caminado juntos las parcelas y siempre hemos dibujado un futuro para todos”.

La tarde noche de este martes 23 de abril, el candidato del PRI realizó una gira por los municipios de Tepeaca, Acatzingo, Los Reyes de Juárez y Cuapiaxtla de Madero.