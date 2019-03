Segom responsabiliza al IMSS de inseguridad y ambulantaje que hay en La Margarita

El secretario de Gobernación Municipal (Segom), René Sánchez Galindo, responsabilizó al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de la inseguridad y el comercio informal que padecen los colonos de la Unidad Habitacional La Margarita, en torno a la clínica del mismo nombre.

Por esta razón, exhortó enérgicamente al Seguro Social a que regularice las instalaciones de la unidad médica, con el aprovechamiento del terreno que le donó el ayuntamiento, a fin de crear infraestructura y un estacionamiento para su derechohabiencia.

Lo anterior, con el propósito de acabar con los conflictos de movilidad que genera a colonos.

En entrevista, René Sánchez Galindo aseguró que la delegación del IMSS en Puebla no ha hecho ninguna petición formal para resolver la problemática social al ayuntamiento de Puebla.

Al respecto, el funcionario municipal expuso que La Margarita es “tierra de nadie” y deslindó a la Comuna del “desorden” que viven los colonos actualmente.

Refirió que el Instituto Mexicano del Seguro Social nunca presentó un estudio de impacto vial y urbano, tras haber trasladado en su totalidad los servicios hospitalarios por el cierre de San Alejandro, luego del sismo del 19 de septiembre de 2017.

“El IMSS generó un desorden, y sí ‘es tierra de nadie’, antes de ser funcionario lo dije por años”, señaló.

En ese sentido, el titular de la Segob aseveró que mientras el IMSS no regularice su situación, el gobierno municipal no podrá intervenir.

“Eso no significa que no se puede hacer nada, el primer punto es regularizar al IMSS y que los ambulantes no invadan los accesos de urgencias”, expresó.

Ante las peticiones de colonos organizados para cerrar los principales accesos a la clínica La Margarita por la invasión de vendedores ambulantes, el secretario de Gobernación informó que está solicitud es “imposible”, debido a que se deben liberar los accesos pues es un hospital y “no pueden arriesgarse a que se pierdan vidas”.

“No podemos ver el mundo en blanco y negro, estamos hablando de un nosocomio que atiende urgencias, y en eso no podemos arriesgarnos a que se pierda una vida; nuestra tarea es liberar los accesos, pero el ordenamiento le corresponde al IMSS”, precisó.

Al final, recalcó que el ayuntamiento no cuenta con un censo de cuántos ambulantes se han instalado en el IMSS de La Margarita; sin embargo, dejó en claro que ninguna organización de comerciantes informales no tiene autorizado invadir la vía pública en esa zona.

“La legalidad está primero, el IMSS debe hacer un estudio de impacto vial y urbano, ya que es un desorden, para después nosotros regularizamos lo demás”, concluyó.