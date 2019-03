Acusa titular de Segom que los regidores Edson Cortés y Acosta está “coludidos” con el comercio informal; por eso piden su “cabeza”

El secretario de Gobernación del ayuntamiento de Puebla (Segom), René Sánchez Galindo, acusó que los regidores de Morena, Edson Cortés Contreras y José Luis González Acosta, están coludidos y tienen intereses en el comercio informal del Centro Histórico de la ciudad.

En entrevista con La Jornada de Oriente sostuvo que él ni la presidente municipal Claudia Rivera Vivanco reciben dinero del ambulantaje, y dejó entrever la posibilidad que existan funcionarios del ayuntamiento que sí lo hacen, y son estos mismos los que estén frenando el reordenamiento de los vendedores.

Es la primera vez que René Sánchez Galindo, abogado reconocido por la defensa legal y mantener protegido a México contra la siembra de maíz transgénico, responde públicamente a las declaraciones de los regidores de Morena que reclaman su renuncia al cargo.

“Hay intereses y lo que les molesta es que la presidenta Claudia Rivera ni yo recibimos dinero ‘chueco’ de ningún lado; ese es el problema de fondo: no tenemos interés”, respondió en su defensa.

Lo anterior, luego que ambos morenistas han exigido de manera insistente en las últimas semanas la renuncia de Sánchez Galindo de la secretaría de Gobernación, por no dar resultados en el reordenamiento del comercio informal.

El titular de la Segom reveló que en el caso del regidor Edson Cortés firmó documentos a favor de tres organizaciones, cuando dialogó con ellos para que no se instalaran durante el “Buen Fin”.

El funcionario dio a conocer que en noviembre del año pasado, Edson Cortés tuvo un encuentro con los ambulantes y firmó un documento en el que se compromete a regularizar a tres organizaciones menores de ambulantes en mercados locales, a cambio de que no salieran a vender sobre la calle “5 de Mayo”.

Al respecto, Sánchez Galindo dijo que desde su postura como secretario de Gobernación no iba a firmar ningún documento en el que sólo favoreciera a tres agrupaciones sobre el resto de los que trabajan en el centro de la ciudad.

“Prefería que los comerciantes informales salieran en el ‘Buen Fin’ a entregar el patrimonio público nada más así”, argumentó.

Por la presión que ejerció, finalmente el documento fue modificado para que en el caso de todos los mercados quedara sujeto a un análisis posterior la posible regularización de los comerciantes informales de las tres agrupaciones.

-¿Edson y Acosta reciben dinero de los ambulantes? –se le preguntó.

– No, me he cansado de pedir pruebas contra cualquier funcionario, pero cuando existan las haremos públicos.

En ese sentido, adelantó que hubo cambios en la Dirección de Vialidad Pública, pues se fueron 10 inspectores, y próximamente se irá otros.

“Estamos rotando gente porque es un área muy complicada, muy vulnerable a ser corrompida, por eso invito a que la ciudadanía de manera anónima a que denuncien a los funcionarios, para que podamos proceder”, exhortó.

-¿El hecho que pidan tu “cabeza” de la Secretaría de Gobernación obedece a intereses que tienen de obtener privilegios del comercio informal?

-Están coludidos y ese es el interés que tienen; y eso es lo que les molesta porque no los dejamos actuar ni hacer sus asuntos.

-Esto significa que ambos regidores estaría frenando que se inicie el reordenamiento del comercio informal, por posibles acuerdos con algunas organizaciones.

-Podría ser, pero no lo puedo asegurar.