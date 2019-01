Congela Segob cuentas bancarias a huachicoleros; hay gente de “cuello blanco”, revela Olga Sánchez

El gobierno federal anunció este jueves que detectó cuentas bancarias que eran utilizadas para mover fondos relacionados con el robo de hidrocarburo por parte de bandas de huachicoleros, las cuales ya fueron congeladas.

Así lo declaró este jueves la secretaria de Gobernación federal, Olga Sánchez Cordero, durante la rueda de prensa matutina que encabezó el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.

La funcionaria federal adelantó que las cuentas bancarias fueron detectadas para evitar el flujo de recursos ilícitos, sin embargo, debido a que se trata de una investigación judicial no se dieron a conocer los nombres de los titulares de las cuentas.

En la última semana, el gobierno de López Obrador informó de la clausura de 103 gasolineras en el país, incluida Puebla, por la venta de combustible presuntamente robado.

La zona del Triángulo Rojo y los municipios de la región con cabecera en San Martín Texmelucan ubicaron al estado de Puebla como el epicentro del huachicol en México, al concentrar el mayor robo de hidrocarburo, que floreció en el sexenio de Rafael Moreno Valle.

En Palacio Nacional, la titular de la Segob dijo que las acciones legales que se están llevando a cabo son diversas, en coordinación con la Unidad de Inteligencia Financiera.

“Estamos ya detectando algunas de las cuentas que están relacionadas con el robo de combustible, desde luego ya fueron congeladas y se puso a disposición del Ministerio Público la carpeta para su investigación, porque no solamente son los de abajo sino los de ‘cuello blanco’ que tenían una red de distribución”, consignó.

La secretaria de Gobernación explico que fue la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la dependencia que detectó cuentas de personas involucradas con el robo de gasolinas, que se encuentran bajo la mira de las autoridades federales.

Asimismo, dijo que, con la colaboración del Ejército, la Marina y la Policía Federal se detuvo a la gente que está efectuando actos de sabotaje, quienes también fueron puestos a disposición del Ministerio Público.

“Este tipo de delito se transporta por carretera, por lo que se ha reforzado la vigilancia para detener a pipas piratas y a conductores, pero arriba también hay otras gentes”, enfatizó.

En su intervención, el encargado de despacho de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, explicó que no pueden revelar nombres por el proceso de investigación abierto, pero dijo que en los próximos días se difundirá la información pertinente.

De paso, Gertz Manero informó que no se puede iniciar un proceso contra los responsables de la red alterna de distribución a Petróleos Mexicanos (Pemex), mientras no haya una compensación social en áreas de crecimiento, en las comunidades involucradas.

Al respecto, precisó que es urgente iniciar con el programa de becas y otros que mejore el bienestar de la población, a fin de rescatar a los jóvenes en las comunidades donde el huachicoleo ha sido una alternativa de vida.

En ese sentido, el fiscal dijo que “hay que rescatarlos, no victimizarlos”.

Al final, el presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que no dará un paso atrás en la implementación de su estrategia para combatir el robo de combustible en el país.

Además, refirió que su gobierno actuará con responsabilidad y conforme a los procedimientos legales.

Este jueves informó, inició el reforzamiento de mil 600 kilómetros de los seis principales ductos del país, que busca redoblar la vigilancia en la red de Petróleos Mexicanos (Pemex).

En tanto, confirmó que la distribución de gasolina a estaciones de servicio continuará a través del traslado de pipas hasta normalizar el abasto de hidrocarburo en el centro del país, donde se ha reportado desabasto en gasolineras.

También recalcó que existe suficiente combustible en la reserva de Pemex; sin embargo, los ductos de la paraestatal se encuentran cerrados, como parte de la estrategia para impedir su robo.

López Obrador expuso que no puede revelar la cantidad de las reservas, por razones obvias.

“Que no haya pánico, no hay desabasto y lo vamos a resolver pronto, tengan confianza que vamos a salir, no nos van a vencer estos corruptos”, concluyó.