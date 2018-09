SE PUEDE PAGAR EL PRECIO PERO NO EL COSTO

A fin de construir un fraccionamiento, autoridades del municipio de Cuautlancingo, encabezados por el panista Félix Casiano Tlahque, autorizaron el derribo de 400 árboles en una reserva ecológica que se ubica en el Bulevar Forjadores, esquina con Calzada Zavaleta, mejor conocida como “Los Viveros”.

Entre los cambios que se deben hacer con urgencia, no solo por ser de los más esperados, sino porque se precisan ante la hecatombe que no ceja, se encuentra en la imperiosa necesidad no solo de mejorar los reglamentos de desarrollo urbano sino de establecer instrumentos de ordenamiento territorial que frenen la voraz especulación inmobiliaria que depreda todo a su paso.

Hoy es Cuautlancingo, antes o ahora mismo lo ha sido la capital estatal y prácticamente no hay asentamiento urbano en el país donde para las autoridades valga más la flora y fauna que hace posible la vida humana, sobre el cemento que solo atrae consecuencias nocivas, incluso para los dueños del capital.

Se hace también indispensable que los organismos gubernamentales existentes ahora y los nuevos que vayan a crearse sean dotados de los recursos suficientes para ejercer su autoridad, un andamiaje legal contundente y sean ocupados por personas comprometidas, con talante ecologista.

Los perjuicios del actual modelo de desarrollo están a la vista de todos, incluyendo a sus promotores. Se puede pagar el precio, pero jamás el costo.