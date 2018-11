Se presentó un conato de violencia en oficinas del ayuntamiento de Puebla

La mañana de este jueves se presentó un conato de violencia en las oficinas del Departamento de Alumbrado Público del ayuntamiento de Puebla por parte de presuntos “grupos de choque” vinculados al secretario general del Sindicato “Benito Juárez”, Gonzalo Juárez Méndez.

De acuerdo con personal sindicalizado que labora en la administración municipal, presidida por la morenista Claudia Rivera Vivanco, Gonzalo Juárez sacó en horarios de trabajo a empleados de los departamentos de Parques y Jardines, Recaudación, Antirrábico y Protección Civil para presentarse en las oficinas de Alumbrado Público y exigir que descolgara una manta donde reclaman su salida del sindicato.

Al llegar a las oficinas acusaron que el líder sindical reclamó de manera airada a personal de Alumbrado Público que se dejaran de manifestaciones y que no habría diálogo con ellos por ser enviados del ex dirigente Israel Pacheco Velázquez.

Con ello, dijeron, desconoció la protesta legítima que frenó el intento de reubicación de 15 personas de este departamento a otras áreas, sin previa notificación.

Los sindicalizados relataron que encararon a su dirigente sin llegar a los golpes, a quien desconocieron por actuar a favor de la parte patronal y no en defensa de los derechos laborales.

Es el segundo conflicto sindical en el ayuntamiento de Puebla que se presenta en tres días, después de que trabajadores de Alumbrado Público pararan labores el pasado martes.

Sobre los hechos, Gonzalo Juárez Méndez acusó que los trabajadores que participan en el paro de labores son enviados de Israel Pacheco, quien –señaló– intenta desestabilizar sus labores.

“Si nos dicen que no quieren nada con el sindicato, que den fe los delegados para que no me tachen de represor ni autoritario, estamos aquí dando la cara”, respondió Gonzalo, respaldado por un grupo de personas.

El declarante aseveró que ha tratado con respeto a los sindicalizados, pero desafortunadamente dijo que hay una persona que trabaja en el Departamento de Alumbrado Público que es movida por Pacheco.

En respuesta, el ex líder sindical y ex preso político, Israel Pacheco Velázquez, se deslindó del conflicto suscitado este día, al asegurar que se trata de una estrategia de Gonzalo Juárez por desacreditar la inconformidad de la base trabajadora que exige su renuncia al cargo.

“Son actos de provocación en contra de mi persona, porque buscan reventar la mesa de negociación que tenemos con la Secretaría de Gobernación Municipal (Segom), en la que se analiza mi reincorporación y la de otros 26 compañeros”, indicó.

El trabajador encarcelado por la administración pasada pidió que sus compañeros sean respetados en su horario laboral, pues explicó que la finalidad de Gonzalo Juárez es generar un conflicto sindical mayor para desviar la atención del reclamo de su renuncia.

“Mis compañeros están dejando de otorgar el servicio público a la ciudadanía para obedecer a intereses personales de Gonzalo; hago un llamado a la prudencia y a que permanezcan en sus centros laborales”, exhortó.

Asimismo, dijo que hasta el momento desconoce si la alcalde Claudia Rivera está al tanto de la información sobre el abuso de autoridad que ejerce el secretario sindical contra trabajadores del ayuntamiento.

Por esta razón, pidió a la edil capitalina que se involucre en el tema y se ponga un freno a Gonzalo Juárez.

Al final, manifestó que ha mantenido continua comunicación con el titular de Gobernación, René Sánchez Galindo, quien sí está enterado de la situación que priva al interior del sindicato y las continuas quejas en contra del representante.

Durante los próximos días Israel Pacheco adelantó que ofrecerá una rueda de prensa para fijar una postura contra las amenazas, agresiones y acoso laboral que impone Juárez Méndez a los sindicalizados, a fin de tener su apoyo incondicional.