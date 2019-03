Tehuacán.- Luego de que la Comisión de Derechos Humanos (CDH) del estado pidió la alerta de género para Tehuacán, el presidente municipal, Felipe de Jesús PatjaneMartínez, declaró que está a favor de esa medida aunque pidió que se vea como una herramienta de protección a las féminas y no para sembrar pánico entre la población.

El alcalde aclaró que la alerta sería para toda la región, ya que las cifras que se tienen en materia de feminicidios se toman con base en las estadísticas de las coordinaciones de la Fiscalía General del Estado (FGE), una de la cuales está en esta ciudad pero concentrar las denuncias de toda la zona.

Patjane resaltó que desde que era presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad (CCS) buscó los mecanismos para la protección y defensa de las mujeres, por lo cual es una línea de trabajo a mantener ahora desde el Gobierno Municipal.

La alerta, resaltó “es para cuidar más a la mujer, respetar más sus derechos y que sepa que tiene el respaldo por parte del gobierno, en este caso del municipio”, por lo cual se mostró dispuesto a aceptar que se lance esa alerta para Tehuacán.

Añadió que siempre mantendrá una postura a favor de las féminas, por lo cual tiene plena conciencia de que las políticas deben ir enfocadas a que las mujeres se sientan protegidas en todos los ámbitos.

En lo que va del año, resaltó, en Tehuacán se tiene registrado un feminicidio, pero reconoció que las cifras de las dependencias gubernamentales no siempre son precisas porque existen delitos que no se denuncian y por lo tanto no se incluyen dentro de las estadísticas.

Por lo anterior llamó a las personas a tomar conciencia de la importancia que tiene el interponer las denuncias cuando se es víctima de algún delito, ya que con ello se tendrán datos más exactos del comportamiento delincuencial y se podrán realizar acciones para contrarrestarlo.