Se inconforman trabajadores despedidos del Ooselite

Tehuacán. De despido injustificado señalaron alrededor de 10 ex trabajadores del Organismo Operador del Servicio de Limpia de Tehuacán (Ooselite) al nuevo director del mismo, Pedro Flores Ruiz, por lo que exigieron que se les liquide conforme lo marca la ley, porque ellos cumplieron con su trabajo.

Según lo que expresaron los inconformes, estaban asignados al área de barrido, labor que realizaban puntualmente, pero desde hace varios días ya no se les permitió seguir con esa actividad, ante lo cual pidieron un diálogo con el nuevo director pero no encontraron respuesta favorable.

A decir de los ex trabajadores Pedro Flores solo les dijo que se arreglaran con el área de recursos humanos donde el titular les informó que están despedidos, pero se comprometió que recibirán el pago correspondiente a la semana anterior, pero a la fecha siguen esperando por ese salario.

Resaltaron que a pesar de que todos los días se han presentado para tratar de dialogar con el director, Flores Ruiz se niega a recibirlos, lo que consideran una falta de sensibilidad de parte del funcionario, pues solo piden que les explique las razones de su baja, así como que se garantice que recibirán lo correspondiente a su liquidación y otras prestaciones a las que tienen derecho.

Para los despedidos es injusto que se les trate de esa manera, luego de que al iniciar la actual administración municipal lograron un buen acuerdo con el director entrante, mismo que hace unos días renunció al cargo, por lo cual consideraron que el Ooselite debería respetar ese convenio.

Cuestionado sobre el tema, el director del organismo expuso que aún no se concluye con la entrega–recepción, por lo cual adelantó que una vez que se realice al 100 por ciento ese procedimiento se va a cumplir con el pago de liquidación para los trabajadores que fueron dados de baja.

El despido lo justificó al señalar que se trata de personal que algunos no cumplían con el perfil y otros más estaban en cargos que no son necesarios, por lo cual decidió prescindir de sus servicios para disminuir la nómina que, aseguró, era muy elevada.

Indicó que se les ofreció estar en el área de cobranza, pero no aceptaron moverse de cargo ante lo cual no se tuvo otra opción que despedirlos, porque no es posible mantenerlos en los puestos que tenían.

La inconformidad se dio a conocer luego de que se llevó a cabo la inauguración de las nuevas oficinas del Ooselite, en la avenida Reforma Norte, donde anteriormente funcionaba la delegación de Cruz Roja.