Se fortalece el cambio

La política fiscal, que comprende el ingreso y el gasto públicos, es un instrumento privilegiado para todo proyecto económico. De ahí la importancia que reviste la entrega al Congreso de la Unión de la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2010, el primero que elabora el gobierno de AMLO.

En materia de ingresos, el presidente ha reiterado que no se crearán nuevos impuestos. La ley enviada al Legislativo mantiene esta propuesta.

Por su parte, el presupuesto de egresos, mantiene y enfatiza lo que ha sido el proyecto de país propuesto por el presidente de la República desde su campaña en 2000, que lo llevó a la jefatura del gobierno del entonces Distrito Federal: “Por el bien de todos, primero los pobres”. De esta manera, el gasto público, que será más fluido para lograr “un pronto impacto económico”, descansará en tres pilares fundamentales: privilegiar el gasto social; fortalecer la seguridad pública y el rescate del sector energético con énfasis en el petróleo y la recuperación de Pemex como empresa estratégica para el desarrollo nacional.

En un país tan desigual como es México, donde el ingreso de los más pobres no ha mejorado desde 1992 y actualmente 30 por ciento de los hogares obtiene más de la mitad del ingreso nacional, es evidente que la lucha contra la desigualdad y la pobreza exige un poderoso esfuerzo para mejorar las condiciones sociales de las familias pobres atendiendo a factores clave como la educación, la salud y la alimentación, además de los pagos en efectivo por pensiones y becas. No se trata de regalar dinero, como dicen algunos detractores, sino de mejorar de inmediato la capacidad de compra de un amplio sector de la población que no satisface ni siquiera sus más elementales necesidades alimentarias. Así, la ampliación del sistema público de salud, el acceso a la educación y programas de alimentación y nutrición deberán impactar positivamente a las comunidades más pobres de la ciudad y el campo.

El fortalecimiento de la capacidad de compra de la población, al ampliar la demanda interna incentivará la inversión y podrán crearse pequeñas y medianas empresas que produzcan para ese nuevo mercado, lo cual, simultáneamente, aumentará la ocupación.

Asimismo, enfrentar la violencia desatada por la delincuencia organizada, es también un imperativo del gobierno de la 4T. Sin duda, uno de los más grandes y graves problemas que afectan a la sociedad mexicana es la violencia y, para enfrentarla, la Guardia Nacional debe ser el eje de esa ingente tarea, lo que requiere fortalecer sus tareas de inteligencia policiaca.

Finalmente, el sector energético, con Pemex a la cabeza, deberá volver a ser una fuente de recursos que, ahora, se apliquen para el crecimiento económico y el desarrollo de la sociedad. Quedarán atrás los tiempos del saqueo y la corrupción. Ahora sí, se fortalece el cambio.

Pd. Cínicos: El viernes 30 de julio de 2009, 53 senadores del PAN y del Verde, aprobaron elevar el IVA a 16 por ciento y ahora quieren bajarlo a 10 por ciento.