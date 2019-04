Se compromete Enrique Cárdenas a igualdad de oportunidades, seguridad e incluso transporte gratuito

Entre el viernes y domingo pasados, el abanderado común del PAN, PRD y MC al gobierno del estado, Enrique Cárdenas Sánchez, se comprometió a igualdad de oportunidad para mujeres, seguridad e incluso transporte gratuito para contribuyentes cumplidos en Puebla capital. Además, anunció que el próximo miércoles el dirigente nacional del albiazul, Marko Cortés Mendoza, estará en la entidad, aunque no para acompañarlo a un mitin.

El pasado viernes por la mañana, el exrector de la Universidad de las Américas Puebla estuvo en un salón social en el municipio de San Pedro Cholula. Ahí, frente a un grupo de mujeres planteó que su gobierno pondrá en el centro de sus decisiones a las personas y las familias.

Su prioridad, afirmó, será garantizar la seguridad de las poblanas y que todas tengan las mismas oportunidades para progresar.

Incluso, para prevenir la violencia en contra de las mujeres se mostró a favor de la emisión de la alerta de género, aunque aclaró que esta medida no es suficiente para erradicar los feminicidios.

En caso de lograr el triunfo el próximo 2 de junio, el también académico e integrante de la organización civil Sumamos adelantó que impulsará la apertura y mejoramiento de las estancias infantiles en la entidad en beneficio de las madres trabajadoras.

“Vamos a desarrollar e implementar políticas públicas que propicien el desarrollo personal y afectivo de las mujeres, así como la adecuada crianza de los hijos de madres trabajadoras, para lo cual es fundamental que haya instituciones que apoyen esta política, traducida, entre otros aspectos, en flexibilidad en los esquemas de trabajo”, resaltó en compañía de su esposa María González de Cossío Rosenzweig.

El sábado, Cárdenas Sánchez se reunió con integrantes de la estructura del Partido Acción Nacional de todo el estado.

Durante el encuentro el candidato del PAN, PRD y Movimiento Ciudadano resaltó que todas las decisiones que se tomarán en su gobierno, en caso de lograr la victoria el primer domingo de junio entrante, serán en beneficio de las familias.

Uno de los principales problemas que aquejan a los poblanos de toda la entidad es la inseguridad, por ello, aseguró que su plan de trabajo estará basado en la conformación de una nueva policía que les devuelva la tranquilidad a las familias.

“Sin seguridad no podemos vivir, nos limita, nos quita libertad, es una forma de esclavitud, luchemos por la seguridad, recuperemos la tranquilidad, para que cuando vayamos en el transporte público o al llegar a nuestras casas no tengamos miedo de ser asaltados”, expuso.

Posteriormente recorrió a pie algunas colonias de Atlixco. Puerta por puerta compartió a los habitantes de este municipio sus propuestas de campaña.

Por su parte, los habitantes de esta ciudad lo llamaron a la dotación de más policías a fin de salvaguardar el orden. Además, entre las principales demandas de la gente destacó oportunidades para todos y no solo para unos cuantos.

Enrique Cárdenas dijo que ningún gobierno puede avanzar sin aliarse con la sociedad, y refrendó su compromiso de encabezar un gobierno honesto, decente y que se garantice el bienestar de las personas y las familias.

Ayer, con una rodada matutina y acompañado de ciclistas poblanos, presentó su agenda de movilidad para la entidad que incluye impulsar la Ley de Movilidad Y Seguridad Vial del Estado de Puebla, dar paso a un programa integral de movilidad con perspectiva de género, generar proyectos desarrollados para una movilidad urbana sustentable, promover una transformación paulatina del transporte motorizado en todas sus variantes y crear junto con la sociedad civil proyectos con vías recreativas en los espacios públicos.

La actividad inició en la ciclovía del Parque Juárez, para posteriormente dirigirse a la Av. 43 Oriente–Poniente, pasando por la 9 Sur y finalmente concluir el recorrido en el parque ubicado en la 7 Poniente y 5 Sur.

El candidato estuvo acompañado por su esposa María González de Cossío, la activista y fundadora de la Red Urbana México, Laura Ballesteros Mancilla y el exregidor de movilidad Adán Domínguez.

Marko Cortés estará en Puebla el próximo miércoles

Al respecto, Enrique Cárdenas anunció que el dirigente nacional del PAN, Marko Cortés Mendoza, visitará Puebla el miércoles 10 de abril para reunirse con presidentes de esta fuerza política.

Al preguntarle si lo acompañará a algún mitin político, el académico evitó abundar en el tema y respondió que él estará presente en dicho encuentro, aunque no especificó a qué hora y dónde se llevará a cabo.

Asimismo, en entrevista anunció que todos los ciudadanos de Puebla capital que estén al corriente con el pago de su impuesto predial podrán viajar gratis a bordo de cualquiera de las 3 líneas de la Red Urbana de Transporte Articulado (RUTA).

Lo anterior en caso que logre el triunfo el 2 de junio entrante. De la misma forma, se pronunció por mejorar las unidades del transporte público no solo de la ciudad, sino de todo el estado.

Al final, pronosticó una guerra de encuestas luego que el priista Valentín Meneses Rojas aseguró que el abanderado del tricolor, Alberto Jiménez Merino ocupa el segundo lugar en preferencia electoral, por debajo del candidato de “Juntos Haremos Historia”, Luis Miguel Barbosa Huerta.

“Esa es una encuesta interna del PRI, yo no la conozco y no puedo opinar más al respecto”, respondió. En este contexto, llamó al electorado a analizar y estudiar el perfil de cada abanderado no solo irse por el partido que representa.