Moisés Rosas culpa a la Scult federal por retraso en la realización de la Muestra estatal de teatro

Moisés Rosas se contradice. Pese a que afirma que “la cultura no se hace sin incluir a la comunidad”, el funcionario de cultura estatal tiene pendiente la realización de la llamada Muestra estatal de teatro, en la que ya se habían inscrito alrededor de 25 compañías que, tras mostrar su trabajo, de las cuales serían elegidas las que irían a la regional y nacional.

El subsecretario de Cultura en la secretaría del ramo dice que “no hay dinero” para su realización. Señala que ese retraso es responsabilidad de la Secretaría de Cultura federal que preside Cristina García Cepeda. Dice un nombre: Antonio Crestani, director general de Vinculación, que es la “ventanilla” a la cual acuden los representantes de los estados.

Durante una entrevista, Moisés Rosas, otrora titular del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, y también titular de Cultura en la administración de Rafael Moreno Valle Rosas, expone que “no nos ha llegado el dinero”. No habla de montos ni de tiempos, pero afirma que el recurso federal no ha arribado a Puebla. Incluso, insiste que le ha estado llamado, es decir, de manera constante, a Antonio Crestani, sin recibir una respuesta.

“Mañana voy -a la Ciudad de México- a intentar destrabar esto”, dice a la pregunta de un reportero. Añade que, tras su “intento”, está seguro que no se cancelará la Muestra estatal de teatro sino que se pospondrá, pues “se reprogramaría cuando llegue el dinero”.

“Espero que la podamos hacer…, no digo próximamente, sería una irresponsabilidad decir eso por quitarme una responsabilidad. Espero y deseo que sea lo más pronto posible, no sólo los actores lo desean, me incluiría yo. Soy un funcionario que le responde a la comunidad”, mencionó.

No obstante, sus buenos deseos, aclaró que “no está en sus manos” el realizar la muestra de teatro.

Cuestionado entonces sí la realización de este y otros programas no son responsabilidad de la Secretaría de Cultura y Turismo estatal y de su titular Roberto Antonio Trauwitz Echegueren, Moisés Rosas señaló que es la Coordinación nacional de vinculación y Antonio Crestani, los encargados del tema.

“El programa siempre es igual, el recorrido es regional y luego nacional; mañana tendré mayor claridad en los tiempos, sería irresponsable decir en dos semanas, 15 o cuatro días, no tengo un horizonte de temporalidad”, insistió y enfatizó que “el dinero nunca se había tardado en llegar”.

Para cerrar, evaluó que el trabajo de la SCT “fue corto” y por lo tanto lo mejor sería reforzarlo, porque “no es posible hacer una política de cultura sin la comunidad, con herramientas que estén a su servicio”.