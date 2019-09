Sí hay salida de militantes del PRI hacia el partido de Elba Esther Gordillo, reconoce Lorenzo Rivera

Sí hay salida de militantes del PRI a Redes Sociales Progresistas (RSP), reconoció Lorenzo Rivera Sosa, dirigente estatal del PRI, quien no descartó iniciar procesos de expulsión en contra de marinistas que se fueron a la nueva agrupación como Ramón Fernández Solana.

En rueda de prensa, el también diputado local minimizó el éxodo de priistas hacia el partido de Elba Esther Gordillo al señalar que así como se van militantes “también regresan”.

“El tema de los partidos que se están formando no nos preocupa en este momento. Hay muchos que seguramente se irán pero también hay muchos que están regresando”.

Cuando se le preguntó sobre el papel que juega el ex gobernador Mario Marín Torres en la conformación de RSP afirmó que no ven quién traiciona o no.