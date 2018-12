Salario digno

Está visto que la entrante administración del país, encabezada por AMLO, se encontrará en una discusión constante con los diversos poderes que integran el viciado sistema en el que nos encontramos. No necesariamente todo lo que haga AMLO está o estará bien y, por supuesto, no siempre estaré de acuerdo con él y con su equipo –como no estuve de acuerdo con el dichoso Tren Maya–. Sin embargo, he de decir que la reducción de los salarios de funcionarios de alto nivel me parece un acierto fundamental, especialmente en un país terriblemente afectado por la enorme disparidad entre los que más tienen –entre ellos numerosos políticos– y los que prácticamente no tienen nada. Según la introducción que realizan Fernando Cortés y Orlandina Oliveira para el volumen V “Desigualdad Social” de la Colección “Los Grandes Problemas de México” publicada por el Colegio de México, nuestro país no tiene mucho que presumir en este sentido: “Situado en un continente con una desigualdad en la distribución del ingreso elevada, creciente y divergente, en 2005 la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) clasificó a México, en el grupo de los países con altos niveles de desigualdad (formado por Nicaragua, República Dominicana, Chile, Guatemala, Paraguay y Argentina), categoría solo superada por los de muy alta desigualdad (Bolivia, Brasil, honduras y Colombia)”. Las diferencias son palpables para cualquiera que se encuentre interesado y quiera salir de la burbuja de comodidad en la que se encuentre y enfrentarse a la realidad cotidiana de millones de personas que se las ven negras para llegar a fin de mes.

En un contraste francamente soez, encontramos que funcionarios públicos ostentan percepciones mensuales que llegan a sobrepasar los 200 mil pesos, como el propio poder judicial ha reconocido –o los más de 500 mil pesos que denunció Galván Ochoa en el Portal de Aristegui Noticias–. Según reporta el periódico El Sol de México hace unos días “…un ministro, así como un consejero de la Judicatura perciben un salario de 269 mil pesos mensuales, mientras que un magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del PJF recibe un salario de 264 mil pesos. (…) Sin embargo, en dicha regulación también se contemplan aguinaldos por hasta 444 mil pesos para estas tres plazas dentro del Poder Judicial, así como se detallan prestaciones superiores a las de la ley, como han apuntado diversos actores políticos”. Estas cantidades se suman al más de un millón de pesos que perciben anualmente en prestaciones. En toda esta controversia, han quedado fuera por el momento los legisladores, pero hay que recordar que varios Senadores –entre ellos, nuestro otrora gobernador RMVR– presentaron ante la Suprema Corte una solicitud para que se echara atrás la reciente Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, cosa que autorizó la SCJN invalidándola. Cortés y Oliveira continúan: “La opinión que hoy prevalece entre los especialistas es que la concentración de los recursos económicos en pocas manos lesiona el crecimiento económico debido a dos razones complementarias. Primero, en sociedades con altos niveles de desigualdad en el disfrute del ingreso y de la riqueza suelen elegirse estrategias económicas que benefician a los sectores sociales con mayor poder, en vez de apoyar a los sectores medios y a las clases populares y, por tanto, en estos países es muy probable que no se seleccionen las políticas económicas y sociales tendientes a reducir la ineficiencia en la asignación de recursos económicos”. Lo más simpático del asunto es que, en la solicitud presentada por los Senadores, se pugna por la conservación de un “salario digno” para los funcionarios. Bien, ello debiera extenderse a los trabajadores del común que perciben el salario mínimo más bajo de todos los países que integran la OCDE, según se reportó ampliamente a principios de este año.

El problema no está en si estos funcionarios de alto nivel deben recibir un salario menor o mayor, sino que sea justo a partir de las necesidades, funciones y responsabilidades que detentan. Me niego a creer que su trabajo es mucho más complicado que el de otros servidores públicos de su mismo nivel y que ganan mucho menos. Se puede argumentar que tales salarios deben su abultado tamaño a que hay que evitar que los miembros de ese poder puedan ser cooptados por la delincuencia organizada o por los intereses de cuanto político corrupto exista… y sin embargo, lo hacen y no necesariamente en función de recursos, sino de beneficios políticos. La pasada decisión tomada en el Tribunal Electoral Federal en torno a la elección en el estado de Puebla, huele por todos lados a negociación política y rebeldía ante el Ejecutivo por la supuesta intromisión de éste en sus intereses económicos. El auténtico asunto a debate en este momento se centra en la ética de los personajes en cuestión, lo mismo que en su dignidad como funcionarios públicos. En efecto, para poder solicitar un salario digno, hay que ser digno del trabajo a desempeñar, no importa si se es diputado, senador, juez o secretario de Estado. Todos ellos son servidores públicos que deben tener una remuneración adecuada. En este mundo donde todo está al revés y donde el mercado ha avanzado sobre el estado en México, como apuntan Cortés y Oliveira, sueldos disparatados como estos son la constante. Lo dicho: hay que cambiar no sólo los salarios, sino también las lógicas que permiten semejante brecha económica, lo que llevaría a que todos percibiéramos un salario digno.