Roma de Alfonso Cuarón es un acontecimiento y lo es muy a pesar de los numerosos detractores que han surgido desde antes de su estreno. Las posturas son muy diversas, lo mismo a favor que en contra; que demuestran indiferencia, envidia, coraje; que expresan odio, racismo, clasismo; que expresan un apoyo incondicional, ciego. Un acontecimiento, lo dicho. Y es que nuestro cine ha producido numerosas cintas que han pasado inadvertidas totalmente, no solo porque han carecido del impulso que el mismo Cuarón puede dar ya a todo lo que toca, sino que, a su vez, no llevan una propuesta sólida o simplemente son una cinta más en la pléyade de películas que surgen año con año en la cinematografía mundial. Tenemos al menos a tres grandes cineastas ubicados en el corazón de la industria: Cuarón, Del Toro y González Iñárritu. Y por supuesto, existen numerosos fotógrafos –Lubezki, Prieto– productores, animadores –ahí está Cruz Antonio Contreras, nominado al Óscar también este año–, actores, actrices, mucha gente vinculada al mundo del cine cuyo origen está en nuestro país y eso está bien. Pero bueno, da igual, hay que hablar de Roma. Como diría el refrán, sus opiniones me hacen lo que el viento a Juárez… Para mí, que conste, para mí, Yalitza es estupenda actriz, así, simplemente. Ignoro si ganará el Óscar y si merecía estar entre las nominadas; para mí merece muchos elogios. Marina de Tavira también es genial. La fotografía es sumamente buena, mucho más que pertinente. La trama es sutil, el mensaje es tenue, apenas perceptible para quien quiera entenderlo. Quizá por ello hay quien la tilda de plana, de simple; no obstante, hay una profundidad que nos lleva de la vida cotidiana de una familia de clase media alta donde las relaciones raciales y de clase quedan estupendamente establecidas –mismas que prevalecen hasta el momento actual– hasta la representación de un conflicto social que queda opacado por esa misma cotidianidad. La sociedad elige ignorar el conflicto; pues su vida misma los lleva a que le resten importancia.

Por otra parte, Cuarón hace algo que considero fundamental en este momento. Ubica en el cine el discurso sobre lo indígena y la servidumbre, cosa que quizá se había intentado en el pasado, pero no con la contundencia con la que lo hace. Se podrá argumentar que en nuestra historia hay una larga tradición de cineastas que han abordado el tema indígena y que, al hacerlo, han abonado a la construcción de una conciencia nacional en torno a lo indígena. Claro, es fácil perdernos en semejante razonamiento cuando vemos el cine desde nuestra propia perspectiva. Me explico: nos resulta cómodo en este país racista y clasista, ver una película que trata sobre el tema indígena, sin que aparezcan indígenas en ella. Puedo citar numerosas películas donde esto sucede. María Candelaria (1944), de Emilio “El Indio” Fernández; La Rebelión de los Colgados (1954), de Alfredo B. Crevena; Chilam Balam (1955), de Íñigo de Martino; la muy cantada Tizoc (Amor Indio) (1957), de Ismael Rodríguez, entre muchas otras en donde no aparece un solo indígena en un papel principal. De hecho, bastantes de los personajes son interpretados por actores de tez clara o mestizos en una franca negación de la presencia indígena en la pantalla. Había que hablar de ello, pero no hacerlo tan en serio, pues no pintaba bien para esa sociedad todavía colonial.

Por otro lado, un comentario sobre Yalitza y la crítica que ha recibido, plantea algunas cosas interesantes: “Desafortunadamente somos un pueblo muy torcido y la gente vanidosa, ignorante y que seguramente nunca ha salido del país es la que da por verdad absoluta que Yalitza es fea, y dicen que los que opinamos distinto somos hipócritas y doble moral, cuando no les pasa por la cabeza que, de inicio, los gustos son personales y subjetivos. Ni siquiera se trata de ver quién tiene la razón, aquí lo espinoso es que una mujer ha dado el brinco gigantesco de ser una profesora de preescolar a ser una actriz reconocida mundialmente, algo que al mexicano promedio le arde en lo más hondo del culo”. Bueno, aquello de salir del país no me parece requisito fundamental para comprender y apreciar al otro. México tiene tal diversidad que aquí mismo podemos formarnos una opinión mucho menos insensible como las diatribas que ha recibido la actriz. En efecto, les molesta que Cuarón presente su relación con la servidumbre, al grado de que para muchos no resulta novedoso, sino familiar, lo que espanta en realidad. Recientemente una conductora de televisión se manifestó en contra de que Yalitzia recibiera la nominación de la Academia: “Ella no actuó! Ella así es!! Así, habla, así se conduce. Como Cleo! (sic)”. Quiere decir que Yalitza es una “chacha” representando a una “chacha”… ¡Vaya discriminación disfrazada! Por supuesto, opiniones como esta han sido la constante en estos meses y francamente me tienen fastidiado. Como bien dice el anónimo aquel, les arde en lo más profundo de su ser que alguien como ella pueda tener mucho más éxito que ellos. Su mediocridad queda expuesta, a flor de piel, como una constatación de su mísera existencia. Y es el mundo de lo exquisito, el de la colonialidad más burda, el de la envidia ramplona frente al triunfo de los que no lo merecen pues no fueron tocados por la divinidad del capital o de la alcurnia. Ignoro si Roma ganará mucho o poco en los Óscares de este año, pero para mí, ya ganó muchísimo. Y quien opine lo contrario, pues que lo haga… lo que el viento a Juárez…