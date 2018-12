Proponen una proyección de calidad para disfrutar de Roma en el Teatro de la ciudad

A partir de este jueves 6 de diciembre, el Teatro de la ciudad será sede de una serie de proyecciones de la película Roma (2018), del director mexicano Alfonso Cuarón (Ciudad de México en 1961), con una proyección digital DCP (siglas del concepto en inglés Digital Cinema Package) y un sistema de audio multicanal 5.1, que harán que la cinta nominada al Oscar sea vista con calidad.

A través del Instituto Municipal de Arte y Cultura, Puebla a través del que anteriormente fuera el Cine Guerrero se une al circuito alternativo de exhibición nacional de esta cinta que tendrá proyecciones la próxima semana: el lunes 10, a las 20:30 horas; el martes 11, a las 17 y 20:30 horas, y el 13 de diciembre a las 20:30 horas.

Los boletos de entrada tienen una cuota de recuperación de 35 pesos y pueden ser adquiridos en la plataforma Boletia y en taquilla del lobby del Teatro de la Ciudad (Portal Hidalgo 14, Centro), en horario de lunes a domingo de 12 a 17 horas.

Destaca que este 6 de diciembre –con boletos que ya están agotados- la proyección contará con la presencia de Josué Saúl Benítez, quien participó en la producción como asistente, y Ana Velia Cyrana, en la pre producción y en el departamento de vestuario.

En Roma, Alfonso Cuarón rinde un homenaje a las mujeres que lo acompañaron en su infancia. Está dedicada a Lobi, la mujer que cuidó al director cuando era pequeño. La película retrata en blanco y negro, un binomio de colores asociado al recuerdo, la historia de una familia de cuatro hermanos de clase media-alta en los años 70 del siglo anterior que es abandonada por el padre y vive en la colonia Roma, barrio del centro de la capital mexicana.

El retrato se da desde el punto de vista de la empleada doméstica, una joven indígena al servicio de la familia que también vive su propio drama, pero ello no se interpone en las tareas de la casa ni en el vínculo afectivo que establece con los pequeños del hogar.

En la cinta ganadora del León de Oro de Venecia, y de la Rana de Bronce del Festival Internacional Camerimage, de Polonia, “Lobi se convirtió en parte de la familia y nosotros nos convertimos en parte de su familia. Cuando creces con alguien que amas, no cuestionas su identidad. Este proceso me forzó a ver a Lobi como una mujer con toda su complejidad, como una mujer que pertenece a las clases bajas, como una mujer que tiene origen indígena; entonces, eso creó un nuevo punto de vista que quizá yo no tenía. Yo la tomaba nada más como mi mamá”, explicó Cuarón.

El cineasta hizo uno de sus trabajos más personales, no sólo porque es autor del guion y se ha encargado de la edición, la fotografía y la dirección, sino porque ha narrado la historia indagando en sus recuerdos personales, y ha reconstruido la casa de su infancia como set de la película.

Para mayores informes, a través de las redes sociales: Facebook IMACP, Twitter @IMACP, así como al número telefónico local 2 32 63 00.