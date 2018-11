Roma, filme elogiado de Alfonso Cuarón, se proyectará del 6 al 13 de diciembre en Puebla

Roma (2018), es el nombre de la película que se basa en las memorias del director mexicano Alfonso Cuarón (Ciudad de México en 1961), quien con sus narrativas visuales rinde un homenaje a las mujeres que lo acompañaron en su infancia. La cinta ganadora de la Rana de Bronce del Festival Internacional Camerimage, de Polonia, podrá verse en Puebla del 6 al 13 de diciembre.

La sede de esta proyección serán las salas de cine de arte del Complejo Cultural Universitario (CCU) de la UAP, con seis funciones diarias de 10, 12:30, 15, 17:30, 20 y 22:30 horas; la entrada general será de 40 pesos y los boletos se podrán adquirir en taquillas del auditorio a partir de este miércoles 28 de noviembre, en el sitio superboletos.com y en sus puntos de venta.

La cinta llega a estas salas según lo dispuesto por la plataforma de streaming Netflix, que es la casa productora, que en voz de su director de adquisiciones de Matt Brodlie, dijo que podrían a la disposición esta película a partir del 21 de noviembre.

“Estamos muy satisfechos de poder proyectar en nuestras salas esta película y que nuestro público disfrute de cine de gran calidad”, afirmó Karina Jiménez Téllez, coordinadora de Exhibiciones Culturales del CCU.

Agregó que “uno de los principales objetivos de las salas es acercar al público universitario y de la ciudad a una experiencia de apreciación cinematográfica diferente y con alto contenido artístico en materia audiovisual, labor que hemos venido desarrollando de manera ininterrumpida desde hace ya 10 años, a través de diversas muestras y ciclos de cine”.

Roma, el octavo largometraje de Alfonso Cuarón, está dedicada a Lobi, la mujer que cuidó al director cuando era pequeño. La película retrata en blanco y negro, un binomio de colores asociado al recuerdo, la historia de una familia de cuatro hermanos de clase media-alta en los años 70 del siglo anterior que es abandonada por el padre y vive en la colonia Roma, barrio del centro de la capital mexicana.

El retrato se da desde el punto de vista de la empleada doméstica, una joven indígena al servicio de la familia que también vive su propio drama, pero ello no se interpone en las tareas de la casa ni en el vínculo afectivo que establece con los pequeños del hogar.

“Lobi se convirtió en parte de la familia y nosotros nos convertimos en parte de su familia. Cuando creces con alguien que amas, no cuestionas su identidad. Este proceso me forzó a ver a Lobi como una mujer con toda su complejidad, como una mujer que pertenece a las clases bajas, como una mujer que tiene origen indígena; entonces, eso creó un nuevo punto de vista que quizá yo no tenía. Yo la tomaba nada más como mi mamá”, explicó en La Jornada.

El cineasta hizo uno de sus trabajos más personales, no sólo porque es autor del guion y se ha encargado de la edición, la fotografía y la dirección, sino porque ha narrado la historia indagando en sus recuerdos personales, y ha reconstruido la casa de su infancia como set de la película.

Roma marca además el regreso a México de Cuarón tras una larga y exitosa carrera en Hollywood. Viene precedida por la polémica pues no se estrenó en el Festival de Cannes tras la disputa entre los organizadores del certamen francés y la plataforma de streaming Netflix que tiene sus propias normas sobre cuándo y dónde estrenar la película. Si bien nunca podrá saber si habría ganado la Palma de Oro en Cannes, el director mexicano Alfonso Cuarón ganó el León de Oro en Venecia.