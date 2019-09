Pablo Rodríguez Regordosa es un cínico y se deben investigar los beneficios que obtuvo con la llegada de Audi: Sindemex

Pablo Rodríguez Regordosa, ex titular de la extinta secretaría de Competitividad, Trabajo y Desarrollo Económico (Secotrade), es un cínico que solo sirvió a los intereses del ex gobernador Rafael Moreno Valle Rosas, además de que como legislador solo fue un “levanta dedos”, acusó Francisco Romero Serrano, dirigente del Sindicato Nacional de Empresarios de México (Sindemex).

En conferencia de prensa, el líder pidió que se inicie una investigación contra el panista, luego de que se le acusa de haber obtenido beneficios personales con la instalación de Audi.

“Pablo siempre ha hecho burla y escarnio de los poblanos, es un sujeto oscuro, es una persona que se dedicó a obedecer a Rafael Moreno Valle, fue un levanta dedos un títeres del sistema… A los poblanos nos resultó muy sospechoso todo el proceso de gestión, implante y puesta en marcha de la planta armadora, pues él y solo él tenía el sartén por el mango y la responsabilidad respecto a las transacciones previas y posteriores en materia de tenencia de tierra y generación de infraestructura”.

Romero Serrano recordó que muchos “pseudo servidores públicos” se vieron beneficiados y hoy exigen que no se les aplique una cacería de brujas, “porque el miedo no anda en burro”, como dijo, es el caso de Jorge Aguilar Chedraui, ex secretario de Salud.

Por otra parte, en vísperas de la elaboración del presupuesto estatal para el año 2020, el presidente de Sindemex consideró que no debe haber modificación en los impuestos, en tanto no se sepa la realidad de los fideicomisos públicos que administran esos ingresos tributarios.

No obstante, se pronunció porque el gobierno de Luis Miguel Barbosa ponga en marcha un plan de regularización para los contribuyentes deudores, que beneficie a todas las empresas del estado. Asimismo, se manifestó en contra de condonar o impulsar devoluciones.

En este punto, cabe recordar que el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) pide que se reduzca la tasa de 2.5 por ciento del Impuesto Sobre la Nómina (ISN) o bien que se elimine este gravamen creado en el sexenio de Mario Marín Torres.