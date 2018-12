Pérdidas por robo de gas LP en Puebla y Tlaxcala ascienden a 2 mmdp: Amexgas

Pérdidas por 2 mil millones de pesos se registran en los estados de Puebla y Tlaxcala por el robo de gas licuado de petróleo (LP), confirmó Carlos Serrano Farrera, presidente ejecutivo de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Gas Licuado y Empresas Conexas (Amexgas).

A nivel nacional las afectaciones por la sustracción de este combustible de ductos de Pemex ascienden a 13 mil millones de pesos, de los cuales el 15.38 por ciento se concentra en las citadas entidades.

Peor, el quebranto en México asciende a 70 mil millones de pesos cuando se suman el robo no solo de gas, sino de diésel y gasolina.

Los delincuentes, agregó el dirigente en entrevista telefónica, han estado sustrayendo el gas del ducto que va de Pajaritos, Veracruz, llega hasta la Ciudad de México y que luego conecta con Guadalajara, Jalisco.

Más allá de las pérdidas económicas, Carlos Serrano indicó que la población está en riesgo debido a que los delincuentes manejan tanto los ductos como las pipas sin tener la capacitación adecuada, por lo que es altamente probable que se presente un accidente.

“Afecta a Petróleos Mexicanos porque es una afectación patrimonial, crece la inseguridad de las poblaciones afectadas, pero además se fortalece el huachicol que no paga impuestos, que opera sin medidas de seguridad, que no cumple con normas de capacitación, de seguridad, que no tienen equipo adecuado, pero que además los consumidores que están comprando este producto a veces sin saberlo”.

De la comercialización, se estima que a nivel país el 8 por ciento del gas que compran los consumidores es robado, pero para el caso de Puebla y Tlaxcala prácticamente se duplica, pues el promedio es de 15 puntos porcentuales.

Al incrementar la inseguridad por el robo de pipas, estimadas en alrededor de 200 unidades, asaltos a los operadores de las mismas –algunos han culminado en decesos de los chóferes- y por no poder competir en precio del gas robado, las empresas han tenido que cerrar al menos 30 rutas de reparto tanto en territorio tlaxcalteca como poblano.

Uno de los puntos donde han detectado que sin ningún temor se ordeña gas prácticamente las 24 horas, es en Santa María Xonacatepec, en la ciudad de Puebla.

“Es del dominio público, entran y salen todo el día pipas con gas”, denunció Serrano Farrera.