Robles fue tocada por el Midas del Estado que todo lo convierte en mierda: Taibo II

Paco Ignacio Taibo II (PIT II), quien fue compañero de lucha de Rosario Robles Berlanga cuando ella militaba en la izquierda, considera que la exsecretaria de Desarrollo Social, hoy presa por su participación en la llamada “estafa maestra”, se corrompió por “el toque de Midas” del Estado, que “todo lo convierte en mierda”.

El director del Fondo de Cultura Económica (CFE) fue entrevistado por Aurelio Fernández Fuentes (AFF), director de La Jornada de Oriente, a propósito de una conferencia que dictará el sábado entrante en el Complejo Cultural Universitario (CCU) de la Universidad Autónoma de Puebla (UAP).

En dicho marco, Fernández le preguntó a Taibo II su opinión sobre la detención de Rosario Robles Berlanga.

AFF– Tú y yo conocimos a Rosario Robles, tú mejor que yo, ¿cómo evalúas su aprehensión?

PITII– Yo creo que está pagando las culpas justamente de un régimen corrupto en el que participó, entonces que sus abogados no salgan llorando: Rosario está involucrada, y todos los sabíamos, en operaciones de desvío de fondos públicos a campañas del PRI –contestó el escritor.

AFF– ¿Qué pasó con Rosario, en qué momento se torció el carro?

PITII– No lo sé, siempre fue una pregunta que me hice. Militamos juntos varias veces a lo largo de nuestra vida; hicimos juntos la gran operación de regalo de libros en el zócalo, donde regalamos 600 mil libros en ocho sábados consecutivos; era un placer verla con un cúter cortando cajas para ir y poner en la gente libros en la mano; a Rosario y la militancia de los años 70 y 80, incluso una parte de los 90 y de repente se convierte en la bruja de Blanca Nieves –respondió Taibo II

Luego, sentenció: “el Estado tiene una capacidad para invertir el “toque de Midas”, todo el mundo sabe que Midas todo lo que tocaba lo volvía oro, pero en el caso del Estado lo que toque lo vuelve mierda”.

La entrevista se realizó vía telefónica la mañana de este miércoles y versó, principalmente en la plática que el autor de El Álamo: una historia no apta para Hollywood tendrá el sábado, al lado de Armando Bartra, en el marco del Gran Tendido de Libros, que se celebrará en el Complejo Cultural Universitario los días 17 y 18 de agosto próximos.

AFF– Otra vez en Puebla ¿no?

PITII– Sí, pero ahora una operación de a deveras. Vamos a tener 10 mil libros en el sol, encima de tablas de madera. Libros de 8 pesos, de 20 pesos, de 40 pesos, de 49.50 pesos del Fondo (de Cultura Económica), de Educal, 10 mil libros llevamos al Complejo Cultural Universitario.

AFF– ¿Cuáles serían los rasgos principales de las transformaciones culturales que estás viendo, que estas proponiendo?

PITII– Yo creo que desde la esquina en la que estamos hay un proceso muy potente de impulso a la política del libro con grandes descuentos, ofertas, asistencia, ferias a que no existían, y tiendas. Comunidades que nunca habían tenido una librería ahora se están acercando al libro. Tenemos la colección Vientos del Pueblo, de la que ya estamos haciendo 40 mil ejemplares de cada título, los dos primeros ya se agotaron.

AFF– Y la respuesta de la gente de los potenciales y luego de los reales lectores, ¿cómo la calificas?

PITTII– Yo creo que la Cuarta Transformación de Andrés (Manuel López Obrador) desató una oleada por abajo, donde el diario, la cultura, el libro, la formación, la educación es muy potente; entonces estamos sufriendo una presión enorme, porque a cada lugar al que vamos llaman a que vayamos a siete también. Llegamos a comunidades en donde no había habido un libro, una conferencia, una animación y Vientos del Pueblo está resultando sorprendente, como ya lo advertíamos y sabíamos que iba a pasar, nomás que había que llevar los instrumentos para llegar; el mundo del libro estaba encerrado en una situación autista. mirándose a sí mismo y con una serie de trabas, lo cual está acabando, por fortuna.

AFF– Hay una reacción, obviamente a toda esta acción, de los reaccionarios, incluso con noticias falsas, calumnias. Tú tienes preocupación por eso, ¿tú crees que tenga éxito, que prospere?

PITII– No, de repente valoras a nuestros críticos, te encuentras que no tienen eco popular, que se mueve en un circuito cerrado, entonces es una mezcla de informaciones falsas, calumnias, extorsiones, pero no afectan nuestra relación hacia abajo, con la gente, no han disminuido los lectores en nuestras librerías, no han bloqueado una serie de libros popular en Tacámbaro y no han impedido que lleguemos a las normales rurales.

AFF– ¿Qué te parece el fenómeno de todas las plataformas que existen en internet que ustedes las aprovechan?, ¿Cómo ves, por ejemplo, la manipulación a través de Facebook de los procesos electorales, la coalición con Cambridge Analytica?

PITII– La red tiene más virtudes que defectos, en la red de la democracia están también, los manipuladores. Pero a pesar de los bots a sueldo de oscuras intenciones, la red es democracia y entonces la contradicción con el libro es falsa: el libro tiene que apoyarse en la red, la red tiene que apoyarse en el libro. Sí: estamos jugando a las cartas sin miedo, sin conflicto. La pregunta sobre el libro electrónico o el libro en papel es una pregunta falsa; el que puede leer un ensayo electrónico, que necesita leer en la noche en su cama, en la mayoría de los casos, es así, ¿qué importa? el libro es un concepto, que se envuelve inmaterial, no es un formato.

AFF– Eso lo entiendo, lo que te quiero preguntar es: ¿Estamos en manos de Google y de Facebook y todos sus socios?, ¿ellos en qué momento nos estarán controlando la divulgación como están controlando el alcance de los medios?

PITII– Es una batalla y como todas las batallas tiene contrataques; si me preguntas si nos controlan, yo digo, bueno, cuando sobra espacio lo usas. Yo lo dije toda mi vida: si hay un micrófono habla con él y si te dan acceso a la red, te metes y entras a la batalla, al debate.