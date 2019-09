Denuncian en Cabildo que la edil Claudia Rivera no respeta normatividad para presentar iniciativas

Durante el inicio de la Sesión Extraordinaria, los regidores discutieron por más de una hora que la alcalde Claudia Rivera Vivanco no respete el procedimiento para presentar iniciativas ante el Cabildo de Puebla, saltándose la revisión que debe ser obvia de la Comisión de Reglamentación cuando se busca reformar el Coremun.

Lo anterior, luego que la presidente municipal presentó este miércoles tres iniciativas a la vez, las cuales fueron aprobadas por unanimidad y sin revisión previa.

Se trata de la creación de la Unidad Anticorrupción, el programa de condonación de impuestos fiscales a locatarios de 23 de 30 Mercados Municipales con registro, y el Plan Integral para el Desmoche de Árboles.

Tal situación, provocó que la regidora priista Silvia Tanús, presidente de la Comisión de Reglamentación, reclamara públicamente a la edil que mejor desaparezcan dicha comisión, pues no funciona.

Incluso, afirmó que hay un abuso de presentación de iniciativas y dictámenes que sólo presenta la alcalde para uso mediático, cuando refirió “para eso estamos las comisiones para revisar las propuestas jurídicamente”.

“No me aferro, pero en una afán de presentar el mayor número de iniciativas no se están turnando a las instancias adecuadas, no hay una revisión previa a que se presenten en Cabildo”, denunció.

En tono molesto, la priista dijo que entonces para qué sirve la Comisión de Reglamentación, “mejor que la desaparezcan y a mí me den la de Asuntos sin importancia, entonces para qué estamos”.

La regidora alegó “para que no piensen que me quiero meter en sus comisiones, aunque tenga el derecho de estar en todas técnicamente, las iniciativas deben pasar por revisión de la Comisión de Reglamentación”.

“Cuando son cosas técnicas, lo que hacemos es pedirle a los abogados que se sienten con nosotros para ver si lo que nosotros pactamos, es la esencia de lo que quieren proponer, referencia y exclusivamente para temas reglamentarios”, argumentó.

Dijo que esta misma dinámica se presentó cuando Rivera Vivanco propuso la iniciativa de regular el uso de bolsas de plástico y unicel, la cual tuvo que ser regresado a comisiones para su análisis.

Por su parte, el regidor petista Ángel Rivera Ortega salió en defensa de la presidente municipal y dijo que para qué Silvia Tanús quiere que todas las propuestas pasen a la Comisión de Reglamentación, cuando la mayoría de sus integrantes no son abogados de oficio.

Al final, los regidores aprobaron por unanimidad el Plan Integral para el Desmoche de Árboles que propone reformar el Código Reglamentario Municipal (Coremun), en cuanto a frenar la tala inmoderada y buscar la correcta poda de árboles para que la ciudadanía se convierta en guardianes de su crecimiento en beneficio para toda la población.

Rivera Vivanco destacó que dicho punto de acuerdo pretende desactivar malas prácticas como es el caso del desmoche de los árboles, que consiste en un recorte indiscriminado de ramas, dejando muñones que les provocan estrés y plagas.

“Queremos una práctica regulada, responsable y sobre todo amigable con el medio ambiente, y quienes la realicen debe ser personal calificado en la materia”, propuso.

Avalan regidores creación de la Unidad Anticorrupción

Este mismo miércoles, los regidores también aprobaron la creación de la Unidad Anticorrupción Municipal, a propuesta de la presidente.

La edil capitalina argumentó que uno de los grandes compromisos del ayuntamiento y a nivel personal con la ciudadanía es la rendición de cuentas claras.

“Me he comprometido con la transparencia y rendición de cuentas, queremos marcar un precedente en la administración pública en la materia; aspiramos a la honestidad y ética, y que se nos distinga en los siguientes meses al frente de la gestión”, argumentó.

Con la Unidad Anticorrupción, dijo que se busca no sólo generar la cultura de la denuncia, sino que la participación activa de la ciudadanía, que permita la construcción de toma de decisión colectiva en materia de combate a toda forma de corrupción.

Este nuevo organismo, adelantó, permitirán la elaboración de mapa de riesgo, para dar paso a la sanción por medio de denuncia ciudadana, a fin de erradicar el problema que en años se enraizó en el gobierno de la ciudad.

En ese sentido, reconoció los esfuerzos de las regidoras Isabel Cortés y Luz Rosillo para la creación de la unidad.

Reclama regidor de Morena se resuelva rezago histórico en Mercados Municipales

Finalmente, el Cabildo de Puebla avaló la creación de un programa de condonación del pago de impuestos fiscales a locatarios de 23 de 30 Mercados Municipales con registro ante el ayuntamiento.

Dicho plan, precisó Rivera Vivanco, tiene como finalidad apoyar a la economía de los comerciantes, con la condonación de multas y recargos por falta de pago por ocupación de espacios en los centros de abastos.

En su oportunidad, el regidor de Morena, Eduardo Covián, pidió a la alcalde que en la iniciativa no sólo se buscara resolver el pago de los impuestos, sino ir al fondo de los problemas que afectan a este sector.

El cabildante señaló que existen rezagos históricos, como la falta de agua potable, la regularización ante la Secretaría General del ayuntamiento, la autorización de “giros comerciales” por parte de Normatividad, y la necesaria ampliación de algunos mercados.

“Urge un plan de rescate en los mercados de infraestructura y se frene la competencia desleal y la instalación de cadenas comerciales afuera de estos centros de abasto populares”, enfatizó.

Por lo que presentó una reserva al punto de acuerdo presentado por la edil, con la incorporación de los miembros del gabinete en las mesas de trabajo con los comerciantes.

“Tenemos que evitar las vueltas y mesas de trabajo donde no se concreta nada; estamos incurriendo en esfuerzos separados y valdría la pena que participen dependencias para que hagan transformación de fondo en algunos de los mercados municipales”, solicitó.