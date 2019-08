Claudia Rivera pide que no se criminalicen las manifestaciones feministas

Después de las manifestaciones feministas contra la violencia de género, la alcalde de Puebla, Claudia Rivera Vivanco, pidió que no se criminalice este tipo de protestas en la capital.

En un breve mensaje, a través de sus redes sociales, Rivera Vivanco, condenó el feminicidio de Judith Abigail Jiménez Pulido y exhortó a la ciudadanía a no polarizar el caso.

Asimismo, hizo el llamado a no criminalizar ni polarizar la opinión sobre la forma de expresión mostrada en las protestas del pasado fin de semana por parte de colectivos feministas que pintaron con aerosol las paredes de las oficinas de la Fiscalía General del Estado y rompieron los vidrios de una patrulla.

“Simplemente no podemos expresar simpatía por una ventana rota o una pared pintada que ante el asesinato de una mujer”, afirmó.

En ese sentido, pidió “no se siga criminalizando a las mujeres al polarizar la opinión sobre la forma de expresión mostrada”.

El mensaje de la edil capitalina fue acompañado de los hashtags #NiUnaMás y #TodasSomosAbigail.

El sábado pasado, cientos de miles de mujeres en todo el país, incluido Puebla, salieron a las calles a gritar su hartazgo contra la violencia machista y los feminicidios en México.

Principalmente integrantes de colectivos feministas lanzaron consignas: “¡Yo sí te creo!” y “¡Los policías no me cuidan, me violan!”, para luego pintar con aerosol la Fiscalía y causar destrozos a una patrulla.

Esto debido al reciente caso impune de una menor presuntamente violada por un grupo de cuatro policías en la ciudad de México, que fue la chispa del estallido de rabia de miles de mujeres en el país.

En Puebla, la protesta coincidió con el hallazgo del cuerpo sin vida de la joven madre de dos hijos, Abigail Jiménez Pulido, quien desapareció desde el pasado 8 de agosto.

El cadáver fue encontrado en avanzado estado de descomposición con un disparo en el rostro, sin embargo, los familiares pudieron identificar que se trataba de Abigail porque contaba con tres tatuajes en el cuerpo.