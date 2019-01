Rivera: condicionan ex empleados retiro de plantón por reinstalación de Pacheco

La edil de Puebla, Claudia Rivera Vivanco, denunció que los ex trabajadores que mantienen un plantón frente al Palacio Municipal condicionaron el retiro de las casas de campaña a cambio de la reubicación de 26 empleados y el ex líder sindical Israel Pacheco Velásquez.

Lo anterior, como resultado de un diálogo que sostuvo la edil capitalina, por segunda ocasión, con los inconformes que mantienen desde casi un mes una manifestación frente al ayuntamiento.

Al respecto, el gobierno municipal informó que los implicados en la manifestación no aceptaron firmar de recibido la agenda escalonada para revisar puntualmente el expediente laboral de cada uno, en el Tribunal de Conciliación y Arbitraje.

Asimismo, la autoridad reveló que para poder retirarse del espacio público los ex trabajadores solicitaron la reinstalación de las 27 personas, incluyendo al ex líder sindical, Israel Pacheco, “situación que no es jurídicamente posible”.

Pacheco fue condenado por las autoridades competentes por la comisión del delito de enriquecimiento ilícito, del cual consta sentencia firme por 2.4 millones de pesos.

El gobierno de Rivera denunció que los manifestantes llevan 22 días de plantón, incurriendo en las siguientes faltas: obstrucción del libre tránsito de los ciudadanos; bloqueo de la entrada principal del Palacio Municipal, afectando la entrada o salida de trabajadores, personas con discapacidad y ancianos y contaminación auditiva provocada deliberadamente.

Por todo lo anterior, el gobierno municipal de Puebla exhortó a las y los involucrados que están en el zócalo capitalino a que permitan la revisión de sus respectivas peticiones.

La finalidad dijo es que sean las instancias legalmente facultadas quienes siguiendo los parámetros normativos, determinen lo que en derecho corresponde.

El gobierno municipal recalcó que está abierto al diálogo y es el principal interesado en la atención a las peticiones de los ciudadanos.

La semana pasada, empleados despedidos del gobierno capitalino reinstalaron el plantón frente a la puerta de acceso principal para el ayuntamiento de Puebla, luego de replegarse al zócalo. Esto debido a que los ex trabajadores no tuvieron respuesta favorable por parte de la alcalde Claudia Rivera Vivanco, en su demanda de reinstalación en sus centros laborales.

A la par, trabajadores activos en contra de Gonzalo Juárez Méndez, a quien desconocieron como su dirigente sindical, acusaron actos de intimidación en sus áreas de trabajo a manera de represalia.

Desde el pasado 3 de enero, los inconformes colocaron tiendas de campaña en el Palacio Municipal para ejercer presión y que sus demandas fueran atendidas.